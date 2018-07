Esbjerg-træner John Lammers mener, at Esbjerg spillede godt mod FCM, men at Esbjerg gav målene væk for nemt.

Herning. Esbjerg tabte lørdag i Superligaen ude til de forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland med 1-3.

Dermed er esbjergenserne på rækkens 12.-plads, og ifølge Esbjerg-træner John Lammers var Esbjerg selv skyld i nederlaget.

»Vi gav målene væk for nemt, og det er nødt til at blive bedre. Vi var med i kampen, og hvis vi havde været lidt klogere, kunne vi have fået et andet resultat,« siger hollænderen.

Tidligere i sæsonen har der været tale om defensive problemer i Esbjerg blandt andet i opgøret mod Vendsyssel FF.

John Lammers mener, at Esbjergs problemer kan skyldes forskellen på at spille i 1. division og i Superligaen.

»Vi er nødt til at lære. De straffede os. De har kvalitet, og hvis vi laver en fejl, straffer de os med det samme. Jeg er sikker på, at det er forskellen,« pointerer Lammers.

Den hollandske træner mener, at målene før pausen skabte optimisme hos Esbjerg, men det er svært mod en kvalitetsmodstander som FCM.

»Man prøver at få alt ud af sine spillere, men FCM har så mange gode spillere. Det betyder ikke noget for dem, hvis de skifter ud.«

»Det ved vi, men vi var nødt til at forsøge at gøre det svært for dem. Det så vi i anden halvleg, hvor vi fik dem ud at løbe, og så skal chancerne nok komme,« siger Lammers.

Alt er dog ikke helt skidt, understreger træneren, som mener, at der er noget at tage med fra lørdagens nederlag.

»Vi er nødt til at blive mere realistisk i forsvaret. Det arbejder vi på, og hvis vi fortsætter med at spille på denne måde, så skal pointene nok komme.«

»Jeg er positiv i forhold til den måde, vi spiller på, men jeg er ikke positiv i forhold til vores forsvarsspil, slutter hollænderen.«

/ritzau/