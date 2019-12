Esbjerg-anfører Markus Halsti var bænket mod AGF. Træner Lars Olsen foretrækker spillere med hurtigere fødder.

I 1-2-nederlaget til AGF var Esbjerg-anfører Markus Halsti sat på bænken af cheftræner Lars Olsen.

For at få mere fart ind på Esbjergs hårdt pressede bundhold havde cheftræneren søndag valgt at stille med Jeppe Brinch og Rodolph Austin i midterforsvaret.

- Jeg vil gerne have bagkæden til at stå højt, når vi spiller 4-4-2, siger Lars Olsen.

- De to i midterforsvaret har hurtige fødder, og som vi gerne vil spille fodbold, er vi nødt til at have nogen med lidt fart nede bagved.

- Som situationen er lige nu, føler jeg, at det bedste, vi kan gøre, er at sætte forsvaret sådan, som vi gjorde det mod AGF, forklarer cheftræneren.

35-årige Markus Halsti har været en fast starter for Esbjerg gennem hele denne og sidste sæson.

- Halsti spillede hele sidste år, hvor han gjorde det godt, men alle har et udløb i forhold til alder om det er tilfældet for ham, vil jeg lade være usagt, siger Lars Olsen.

Selv om det blev til et nederlag, havde træneren ros til overs for sin angrebsduo bestående af Yuri Yakovenko og Mohammed Dauda, som han synes fungerer godt sammen.

- De to angribere har et godt samarbejde. De løber godt for hinanden og fungerer godt sammen.

- De er en mundfuld for mange af modstanderne. Yakovenko har sin kropsstyrke, og det samme gælder også for Dauda, selv om han ikke er lige så høj, siger Olsen.

Esbjerg er placeret på næstsidstepladsen med 13 point efter 18 spillerunder. I næste uge venter Sønderjyske på udebane.

/ritzau/