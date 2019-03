Esbjerg-træner John Lammers tror, at tre point i de sidste to kampe er nok til at komme i mesterskabsspillet.

Esbjerg spillede sig på tredjepladsen i Superligaen efter lørdagens sejr på 1-0 over Horsens.

Den betød, at Esbjerg lige nu har fire point ned til syvendepladsen med to kampe igen af grundspillet.

Esbjerg-træner John Lammers har også sit bud på, hvor mange point klubben skal hente for at sikre en plads i mesterskabsspillet.

- Får vi yderligere tre point ud af de sidste to kampe, så er vi der, men vi skal forsøge at vinde alle kampe, og i næste kamp mod Sønderjyske går vi efter sejren.

- Er det muligt, tager vi tre point der, og så må vi se, om vi har brug for et ekstra point eller ej. Vi tager det kamp for kamp, siger John Lammers.

Han var ekstra glad for sejren over Horsens, som han kaldte uhyre vigtig.

- Det var en sekspointskamp, så sejren var virkelig vigtig. Vi ville virkelig gerne vinde den her kamp, og vi gjorde alt for det. Det var en hård krig, siger Esbjerg-træneren.

Kampen lørdag var Esbjergs tredje kamp på en uge, da holdet onsdag røg ud til OB i Sydbank Pokalen.

- Spillerne var trætte. Vi mistede for mange lette bolde, og det har noget at gøre med træthed. Efter scoringen fik vi ny energi og kunne bevæge os lettere. Vi prøvede at spille fodbold, siger Lammers.

Horsens er trods nederlaget stadig blot et enkelt point fra top-6.

Efter nederlaget gad træner Bo Henriksen dog ikke at tale om holdets chancer for at komme i det fine selskab.

- Som vi spillede i denne kamp, har vi intet at gøre i top-6, så det skal vi stoppe med at tale om.

- Det var en lortekamp hele vejen igennem med to hold, som ikke kunne skabe chancer. Vores indsats var langt fra noget, der minder om top-6, så vi skal fokusere på noget andet.

- Vores indsats i duellerne - pokeren og energien - var alt for dårlig. Man skal være parat til at dø for hinanden for at vinde fodboldkamp, men det haltede hele vejen igennem, siger Bo Henriksen.

/ritzau/