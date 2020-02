Ifølge Esbjerg-træner Lars Olsen har de nye vinterforstærkninger løftet niveauet i klubben og givet ny energi.

Der har været godt gang i svingdøren hos Esbjerg i vinterens transfervindue, hvor hele seks nye spillere er blevet hentet ind i kampen om overlevelse i Superligaen.

Ifølge Esbjerg-træner Lars Olsen har de mange nye ansigter i truppen haft en effektiv virkning på holdet.

- Vi har søgt nye spillere for at løfte hele niveauet. Det er dygtige spillere, som har visionerne, og mange af dem har et stærkt cv.

- Men de spillere, vi havde i forvejen, har også løftet sig, og det har bragt ny energi, siger Lars Olsen.

Esbjerg på 13.-pladsen fik en tiltrængt sejr fredag aften, da holdet overraskende slog titelaspiranterne fra FC København med 1-0, og ifølge Esbjergs cheftræner skal der flere af den slags kampe til.

- Vi skal hele tiden have point. Vi har selv bragt os i vores situation, og den må vi prøve at bringe os ud af.

- I efteråret spillede vi mange gode kampe, hvor vi lige manglede den sidste skarphed. Imod FCK havde vi så marginalerne på vores side.

- Jeg tror på, at vi kan overleve i Superligaen, siger Lars Olsen.

Esbjerg-anfører Rodolph Austin, som blev matchvinder mod FCK, tror også på, at vestjyderne har, hvad der skal til for at blive i landets bedste række.

- Vi er nødt til at tro på det og kæmpe for det. Hvis vi kæmper som et hold i hver kamp, så er vi ikke i tvivl om, at vi kan overleve.

- Men vi er nødt til at være ydmyge og tage det en kamp ad gangen, siger Austin.

Den jamaicanske stopper har kun rosende ord tilovers for de nye spillere i truppen.

- Det er alle spillere med masser af kvalitet. De har masser af erfaring, og det er godt for holdet, mener Austin.

/ritzau/