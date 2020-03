Et skudsikkert forsvar skal sikre Esbjerg sejre, når offensiven har svært ved at skabe chancer og lave mål.

Esbjerg savner sejre i bundstriden i 3F Superligaen, og ansvaret ligger primært hos forsvaret.

Det siger træner Lars Olsen efter at have set sit hold slide sig til 1-1 i Hobro i en kamp, hvor esbjergenserne igen havde svært ved at spille sig frem til målchancer.

Olsen kræver rent bur af sin defensiv i erkendelse af, at hans mandskab næppe kommer til at skabe et festfyrværkeri af mål i dette forår.

- Vi skal spille til nul. Vi har bare svært ved at skabe chancer og score mål, og så er det altså nødvendigt, at vi lukker af nede bagi.

- Defensiven så jo egentlig fin ud i dag (søndag, red.), men vi lukker igen et mål ind, og det skal vi have stoppet, siger Lars Olsen til JydskeVestkysten.

Esbjerg var på vej mod et nederlag, da indskiftede Patrick Egelund udlignede til 1-1 med et afrettet skud i slutfasen.

Målet kom lidt overraskende, eftersom Esbjerg ikke havde skabt det store indtil da, men træneren fornemmede trods alt, at hans hold havde et fysisk overtag til sidst i kampen.

- Jeg kan ikke sætte en finger på spillernes indsats, den var bestemt godkendt, og det er opmuntrende, at vi kan sætte os på kampene fysisk i de sidste minutter. Det var point værd i dag, og det kan det blive igen, siger Lars Olsen.

Esbjergs næste kamp spilles fredag aften, når holdet tager imod AaB.

/ritzau/