Oprykkerne har overrasket i efteråret, hvor Esbjerg blander sig helt fremme i den sjove ende af Superligaen.

Esbjerg lukkede søndag en flot efterårssæson, da holdet hjemme med 3-0 over FC Nordsjælland hentede den ottende sejr i træk i Superligaen.

Vestjyderne kan derfor overvintre på en placering blandt de seks øverste hold i ligaen.

Cheftræner John Lammers er selvsagt også meget godt tilfreds med oprykkernes høst, der har kastet hele 29 point af sig i 20 kampe.

- Det har selvfølgelig været et godt halvår, og det var rart at slutte af med en sejr efter nogle knap så gode resultater i de seneste kampe. Vi fik vist, at vi kan spille god fodbold mod en hård modstander, siger han.

Trods de gode resultater fokuserer hollænderen fortsat på at holde afstand til bundholdene. Samtidig håber han på at tilføre truppen nye ansigter.

- Vi sigter altid efter det højest mulige, men målet er at undgå at ende i nedrykningsspillet. Nu kan vi gå på ferie med en placering i den sjove ende, og når man ligger der, så vil man selvfølgelig gøre alt for at blive hængende.

- Jeg har fortalt ledelsen, hvor jeg kunne tænke mig forstærkning, og det er specielt på kanterne, hvor vi er lidt tynde, men vi skal kigge på økonomien, og uanset, hvad der sker, skal vi nok finde en løsning, siger John Lammers.

Esbjerg-angriber Adrian Petre både scorede og assisterede mod FCN, og han blåstempler også efterårssæsonen.

- Det var vigtigt for klubben, at vi rykkede op i sommer, og nu ligger vi blandt de seks første, så det kunne ikke være bedre. Niveauet er højt, og jeg synes, vi har vist, at vi kan spille med, siger han.

Rumæneren ser dog frem til vinterpausen, som han mener er tiltrængt.

- Vi har et ungt hold, og vi har behov for at hvile os nu, for det har været en hård periode. Jeg er sikker på, at vi kommer endnu stærkere ud i det nye år, siger Adrian Petre.

/ritzau/