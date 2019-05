Esbjerg-træner kalder FC København for Danmarks bedste hold, og han forudser en åben og god fodboldkamp.

Esbjerg skal søndag aften forsøge at hale ind på OB, der i øjeblikket indtager tredjepladsen i Superligaen.

Det skal ske med en Esbjerg-sejr hjemme mod FC København, der allerede har sikret sig guldet.

Det fortæller Esbjerg-træner John Lammers, som dog ikke forventer en modstander, som mangler motivation.

- FCK er Danmarks bedste hold, og det vil de helt sikkert ud og vise på søndag.

- Jeg er ikke i tvivl om, at de vil give alt, hvad de kan for at revanchere 0-4-nederlaget i Herning i seneste spillerunde, uanset hvilket hold der sendes på banen mod os.

- Vores motivation er naturligvis også helt i top, så jeg forudser en rigtig god kamp, hvor det forhåbentligt lykkes os at tage et afgørende skridt mod en spændende sæsonafslutning, siger John Lammers.

Træneren peger på skarphed som nøglen til et godt Esbjerg-resultat, der kan sikre spænding om både bronzemedaljer og kvalifikation til europæisk fodbold inden sidste spillerunde i næste weekend.

- Vi skal være knivskarpe i begge felter, hvis vi skal gøre os forhåbninger om en sejr.

- Vi havde en dårlig dag i fredags mod OB, og det er vi meget opsatte på at rette op på, og det kræver, at vi er klar, når mulighederne opstår, lyder det fra Lammers.

Han var utilfreds med defensiven, da Esbjerg i sidste spillerunde tabte 1-4 ude til OB.

- Vi har flere gange vist, at vi har været i stand til at rejse os efter en dårlig præstation, og det giver tro på tingene frem mod søndagens kamp, påpeger Esbjerg-træneren.

/ritzau/