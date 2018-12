Esbjergs hollandske cheftræner John Lammers tog efter søndagens 0-3-nederlag til i Parken hatten af for FC København og især Dame N'Doye.

Men én ting gik ham tydeligvis på. FC Københavns straffesparksscoring til 3-0.

»Det var ikke et straffespark. »



»Der er fire eller fem assistent-dommere, som bliver nødt til at hjælpe dommeren. For han kan ikke se alt. Og på storskærmen kunne man tydeligt se, at forseelsen blev begået en meter uden for feltet.«

Foto: Henning Bagger



»De skulle have hjulpet ham, og det var en skam. Men derudover var han en god dommer, og det var ikke hans skyld, vi tabte."

Esbjerg fB har været efterårets positive overraskese, men med en pauver pointhøst på blot ét point i de seneste fire superligakampe glæde begynder Esbjerg-træneren efterhånden at glæde sig til julepausen - og ikke mindst det kommende transfervindue.



»Vi kan forbedre os i angrebet. Og det har vi fortalt alle. Men vi har brug for, at der kommer nogle penge til. Det skal vi have en snak om i næste uge, og så må se,« sluttede hollænderen.

Esbjerg er inden årets sidste spillerunde placeret på Superligaens sjetteplads.