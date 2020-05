Efter at have været hjemsendt i halvanden måned genoptager Esbjerg fB træningen tirsdag formiddag.

Den nedrykningstruede superligaklub Esbjerg fB genoptager træningen i bestræbelserne på at stå bedst muligt, såfremt Superligaen starter op igen.

Tirsdag har klubben tilbagekaldt sine spillere, der har været hjemsendt siden 21. marts. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Fra tirsdag formiddag skal Lars Olsens mandskab begynde at træne i mindre grupper uden fysisk kontakt, så de overholder retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Sportschef Jimmi Nagel Jacobsen er glad for at kunne kalde spillerne tilbage til klubbens træningsanlæg.

- Det er glædeligt, at vi nu kan påbegynde fællestræningen igen, hvilket vi ser meget frem til. Selv om det kommer til at foregå under markant andre forhold, end vi er vant til, så fjerner det ikke glæden ved, at vi kan træne efter og fokusere på det fælles mål, som er overlevelse i Superligaen, siger han.

Esbjerg ligger næstsidst i Superligaen inden de sidste to runder af grundspillet.

Tidligere har AaB, FC Nordsjælland, AGF, Lyngby og Sønderjyske også tilbagekaldt deres spillere efter hjemsendelse.

Det vides ikke, hvornår Superligaen genoptages. Divisionsforeningen har påpeget, at det vil være kritisk, hvis det ikke kan ske senest 29. maj.

Lørdag sagde Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ritzau, at han håber, at spillerne kan træne som normalt fra 11. maj, så spillerne kommer i tilstrækkelig god forfatning før en genoptagelse af kampene.

/ritzau/