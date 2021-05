Esbjerg kan ikke nå Viborg og Silkeborg i kampen om oprykning efter 1-2-nederlag til Fredericia i 1. division.

Viborg FF og Silkeborg IF sikrede sig mandag aften billet til Superligaen i den kommende sæson uden at nogen af holdene var på banen.

Oprykningen blev nemlig en realitet, da Esbjerg tabte 1-2 til Fredericia.

Dermed kan esbjergenserne ikke længere nå de to førerhold i kampen om oprykning, og Esbjerg må snuppe endnu en omgang i 1. division, som holdet rykkede ned i efter den seneste sæson.

Viborg og Silkeborg erstatter AC Horsens og Lyngby Boldklub i landets bedste række.

Dermed blev det kun til en enkelt sæson i 1. division for Silkeborg, mens man skal tilbage til 2016/17-sæsonen for at finde Viborgs seneste periode i Superligaen.

/ritzau/