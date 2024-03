Lokal investorgruppe, der håber at overtage Esbjerg fB, har tilsagn om 32 ud de 50 millioner, planen kræver.

Gruppen af lokale investorer, der arbejder på at presse de nuværende amerikanske ejere ud af fodboldklubben Esbjerg fB, er stadig et pænt stykke fra at have finansieringen på plads.

På et informationsmøde på Esbjergs Blue Water Arena mandag aften oplyste styregruppens talsmand, Henry Heiberg, ifølge jv.dk, at der mangler 18 millioner kroner for at nå de 50 millioner, som redningsplanen kræver.

Efter flere års turbulens om det amerikanske ejerskab, blev fodboldklubben i fredags hevet i skifteretten af en kreditor og er nu sendt i rekonstruktion.

En advokat skal i den kommende tid vurdere, hvem der har planen - og midlerne - til at drive selskabet videre.

I styregruppen håber man, at klubben kan komme tilbage på lokale hænder.

Foreløbig har man tilsagn om 32 millioner kroner, men Henry Heiberg vurderer, at den samlede kapital skal hæves til 50 millioner, hvis planen skal have en chance for at få en opadvendt tommelfinger fra rekonstruktøren.

Der er 14 dage til at få samlet de manglende millioner.

- Jeg fornemmede en rigtig god stemning, jeg er meget fortrøstningsfuld og tror fuldt og fast på, at vi når i mål, siger Heiberg til jv.dk.

På banen går det bedre for Esbjerg fB, der fører 2. division suverænt med 11 point ned til nærmeste forfølger.

Noget af forspringet vil dog blive spist af den pointstraf, som rekonstruktionen fører med sig. Den slags kan koste op til ni point. Den lokale styregruppe føler sig dog overbevist om, at Esbjerg slipper billigere.

