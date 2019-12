Esbjerg smed søndag en sejr mod Sønderjyske sent i kampen. Det er katastrofalt for holdet, mener Jeppe Brinch.

Esbjergs midterforsvarer Jeppe Brinch var chokeret over den måde, holdet på omkring fem minutter smed sejren væk, da Esbjerg søndag tabte 1-2 til Sønderjyske.

- Det var en katastrofe. Jeg er chokeret over, hvordan vi smed det hele væk. Vi havde hele kampen under kontrol, vi spillede en fin første halvleg, og så ved jeg ikke, hvad vi lavede i anden halvleg, siger han.

Esbjerg bragte sig tidligt foran, og længe så det ud til, at holdet ville få tre vigtige point.

Men med lidt over ti minutter tilbage af kampen udlignede Sønderjyske og kort efter scorede Sønderjyske så sejrsmålet på et straffespark.

Hvis Esbjerg havde vundet, havde holdet lukket hullet op til de øvrige hold i nedrykningsstriden.

Men efter nederlaget har Esbjerg ni point op til Sønderjyske på 11.-pladsen, hvor hullet med en sejr havde været på tre point.

Derfor ser Esbjergs situation en del værre ud nu, mener Jeppe Brinch.

- Den er lige blevet mere kritisk. Vi kan alle se tabellen, og hvor meget en sejr ville have gjort. Nu må vi arbejde endnu hårdere, siger han.

Esbjergs cheftræner, Lars Olsen, mener også, at nederlaget forværrede Esbjergs situation markant.

- Det gør en stor forskel. Det var en grim kamp set med vores øjne. Det lå længe til at gå som håbet, men nu er der ni point op på grund af et unødvendigt nederlag.

- Vi kan kun takke os selv for det, siger han.

Lars Olsen mener, at Esbjergs situation gør, at holdet nu skal fokusere på at undgå sidstepladsen i nedrykningspuljen, så Esbjerg kan spille en playoffkamp om at undgå nedrykning.

- Resultatet betyder, at vi skal sørge for ikke at ende på en af de to nederste pladser. Som det ser ud nu, skal vi gå efter at komme til at spille kampen om at undgå den tredje nedrykningsplads, siger han.

/ritzau/