Der er indledt en rekonstruktion af fodboldklubben Esbjerg.

Det oplyser klubben fredag i en pressemeddelelse.

- Rekonstruktionen betyder, at gæld, der er stiftet før i dag kl. 13.00, foreløbigt ikke betales, men afventer en endelig afklaring af selskabets økonomiske fremtid, oplyser klubben.

Det er en begæring fra en kreditor, som har fået skifteretten i Esbjerg til at indlede en rekonstruktion af selskabet EfB Elite A/S.

Divisionsforeningen oplyser til Ritzau, at Esbjerg ifølge DBU's love kommer til at blive fratrukket ni point i tilfælde af en rekonstruktion. De nærmere forhold omkring den nuværende situation skal dog undersøges nærmere, før man kan sige noget håndfast om, hvad der kommer til at ske.

Hvis rekonstruktionen mislykkes, og Esbjerg begæres konkurs, tvangsnedrykkes klubben ifølge Divisionsforeningens turneringsregler til Danmarksserien.

Både direktionen og bestyrelsen er afsat, indtil klubbens fremtid ligger fast.

Advokat Søren Volder fra advokatfirmaet Bech-Bruun overtager midlertidigt ledelsen i EfB Elite A/S.

Klubben meddeler samtidig, at kampe og øvrige arrangementer vil afvikles som hidtil, mens processen omkring en rekonstruktion pågår, og at medarbejdere vil få udbetalt løn som vanligt.

- Sideløbende vil der nu påbegyndes en proces, som gerne skulle munde ud i, at der etableres en økonomisk bæredygtig og varig løsning for EfB Elite A/S, skriver Esbjerg på sin hjemmeside.

Mandag skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, da lokale investorer ønsker Paul Conway og de øvrige amerikanske ejere ud af klubben. Den generalforsamling er nu aflyst.

På generalforsamlingen ville en styregruppe bestående af lokale kræfter fremlægge en plan for en økonomisk genopretning af selskabet bag fodboldholdet.

Hvis ikke der ville være tilslutning til den plan, ville styregruppen trække selskabet i skifteretten.

Talsmand Henry Heiberg har tidligere udtalt, at han forventede, at de amerikanske ejere ville stemme imod planen, og i det tilfælde ville selskabet ende i en rekonstruktion.

Esbjerg har været på amerikanske hænder siden februar 2021, da holdet lå i 1. division. Siden har der været en del uro omkring den tidligere topklub, der nu spiller i 2. division.