Vito Mannone er ny målmand i Esbjerg. Italieneren skifter fra Reading på en lejeaftale frem til sommer.

Esbjerg får nu en målmand med Premier League-erfaring i truppen frem til sommer.

Den tidligere Arsenal-keeper Vito Mannone er således fredag blevet præsenteret som ny spiller i den vestjyske klub. Italieneren skifter fra engelske Reading på en lejeaftale.

Det skriver Esbjerg i en pressemeddelelse.

31-årige Mannone spillede i Arsenal fra 2006 til 2013, men kom kun på banen i 23 kampe. Fra 2013 til 2017 var han ansat i Sunderland, hvor det også blev til optrædener i Premier League.

- Med tilføjelsen af Vito får vi en målmand med en utrolig stor erfaring og et meget højt niveau, hvilket hans cv blot bekræfter. Vi glæder os over, at vi nu får tilknyttet en spiller af den kaliber, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen i pressemeddelelsen.

Vito Mannone har siden 2017 været ejet af Reading, der i denne sæson spiller i næstbedste engelske række.

I 2019 var han udlejet til amerikanske Minnesota United.

/ritzau/