Ante Erceg bytter Brøndby ud med Esbjerg i forårssæsonen. Kroaten har ikke spillet siden august.

Den 30-årige kroatiske angriber Ante Erceg skal i forårssæsonen forsøge at spille Esbjerg væk fra en faretruende nedrykning fra Superligaen.

Onsdag aften meddeler den vestjyske superligaklub på sin hjemmeside, at man har lejet kroaten af Brøndby, hvor han ikke har haft den store succes.

Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel, forventer, at en skærpet konkurrencesituation i klubbens frontlinje vil medføre bedre resultater.

- I Ante Erceg får vi en stærk offensivspiller, der er hurtig og aggressiv i sit spil. Erceg har tidligere vist sig som en kynisk målscorer, og vi er sikre på, at vi i fællesskab kan finde dette frem igen til glæde for begge parter.

- Vi har i forvejen stærke angribere, og nu øger vi konkurrence yderligere på den sidste tredjedel af banen i bestræbelserne på at præstere en god forårssæson, siger Jimmi Nagel.

Erceg er Esbjergs fjerde tilgang i januar. Ind er også kommet Søren Reese, Kevin Conboy og Franz Brorsson.

Den nu 30-årige kroat kom til Brøndby i sommeren 2018, men han kunne ikke følge i fodsporene på Teemu Pukki, som netop havde forladt klubben.

Erceg har i løbet af det seneste halvandet år spillet 23 superligakampe og scoret fire mål.

Han har ikke fået spilletid siden august, og i denne sæson står han blot noteret for 17 minutter i Danmarks bedste række.

Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, medgiver, at kroatens ophold i Danmark ikke har været en udpræget succes.

- Der har desværre for både Ante og os været alt for lang vej til holdet for Ante i hans tid i Brøndby.

- Ante har tidligere i sin karriere bevist, at han er en dygtig fodboldspiller, så med helt nye rammer og forhåbentlig spilletid i Esbjerg er håbet for alle parter, at foråret kan få sat hans karriere på rette spor igen, siger fodbolddirektøren til Brøndbys hjemmeside.

Hans kontrakt med Brøndby udløber i sommeren 2022.

Siden superligaen gik på pause i december, har Brøndby afhændet Hany Mukhtar, Dominik Kaiser, Kamil Wilczek og altså nu Ante Erceg.

/ritzau/