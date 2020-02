Bronzemedaljer i Superligaen har hjulpet Esbjerg til et mindre millionoverskud i 2019.

Der er nyheder nok at tage fat på i superligaklubben Esbjerg fB's præsentation af årsregnskabet for 2019.

Ud over at have lavet overskud og fået det bedste årsresultat i fem år, kan klubben fortælle, at den slipper for at betale kreditorers tilgodehavender på over 32 millioner kroner. Samtidig går klubben på jagt efter nye investorer, og bestyrelsesformanden stopper.

Det samlede resultat for 2019 viser et overskud på 2,85 millioner kroner. Det er blandt andet sidste sæsons bronzemedaljer i Superligaen, der har været med til at sikre det positive resultat, efter at de seneste tre år har givet et underskud på i alt 72 millioner kroner.

- Regnskabet er tilfredsstillende, og det er bedre end budgetteret og forventet. Det er glædeligt, at den proces, vi igangsatte, viser positive resultater. Nu bliver øvelsen at fastholde retningen og holde snuden i sporet, så EfB fortsat udvikler sig den rigtige vej, siger administrerende direktør Brian Bo Knudsen.

Samtidig har hovedsponsoren Claus Sørensen Gruppe eftergivet et tilgodehavende på 30 millioner kroner, mens "venner af huset" har eftergivet 2,25 millioner kroner. Det efterlader klubben med en positiv egenkapital på syv millioner kroner.

"EfB er taknemmelig over den store veneration, der er blevet udvist", lyder det i regnskabet.

Claus Sørensen Grupper ønsker, at andre overtager investeringerne i klubben. Derfor har Esbjerg "nu igangsat en søgning efter danske såvel som udenlandske investorer, der kan være med til at rykke klubben yderligere".

- På den korte bane handler det om, at EfB også har et superligahold efter sommerferien, og takket været Claus Sørensen Gruppen, som har ydet en utrolig flot støtte, har vi styrket vores trup, der skal hjælpe os med at klare den del.

- Derudover har gruppen sørget for et flot økonomisk grundlag, som vil være en interessant platform for potentielle investorer, siger Brian Bo Knudsen.

Når regnskabet skal præsenteres på en generalforsamling 5. marts, skal de deltagende på generalforsamlingen samtidig udpege en ny bestyrelsesformand, idet Kristoffer Jarl Kristensen stopper i rollen.

/ritzau/