Esbjerg holdt igen nullet, da de søndag slog Randers med 2-0 på udebane. Jeppe Højbjerg drømmer om mere.

Randers. Esbjerg slog søndag eftermiddag Randers med 2-0 på udebane. Sejren kom i hus på ganske overbevisende vis trods en udvisning til esbjergensernes Lasha Parnunashvili efter blot 27 minutter.

Esbjerg formåede endnu en gang at holde nullet. Faktisk er det lykkedes hele syv gange i de seneste ti kampe.

Esbjerg startede ellers sæsonen med at lukke hele ti mål ind i fire kampe, men siden er mange af Superligaens angribere løbet panden mod Esbjerg-muren.

Det glæder Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg, som ikke lægger skjul på, at han gerne vil videre fra Esbjerg på et tidspunkt.

- Jeg har sagt før, at jeg gerne vil blive, men det er klart, at jeg også gerne vil prøve mig af på højere niveau på et tidspunkt, siger Jeppe Højbjerg.

Esbjerg-målmanden har gennemgået en positiv udvikling i sæsonen, men han tillægger også forsvaret en stor del af æren.

- Jeg føler mig mere sikker på dem, der står foran mig. Jeg har tidligere haft følelsen af, at jeg skulle redde holdet. Det har jeg ikke mere, siger Jeppe Højbjerg.

Målmanden hoster også ros fra Esbjerg-træner, John Lammers, som mener, at Jeppe Højbjerg er blevet mere rolig med bolden.

- Han har spillet en god sæson. Han har været igennem en positiv udvikling. For mig er det vigtigt, at han er blevet roligere på bolden, siger John Lammers

Hollænderen mener dog ikke, at man udelukkende kan tilskrive Jeppe Højbjerg æren for den solide, vestjyske defensiv.

- Det defensive arbejde starter i angrebet. Det er derfor jeg altid skifter mine angribere. De arbejder stenhårdt, og skal være de første til at lægge pres.

Esbjerg får for alvor brug for deres gode defensiv i næste runde. Her kigger de forsvarende, danske mestre fra FC Midtjylland nemlig forbi.

/ritzau/