Esbjerg tog en sikker 3-1-sejr med hjem fra Fredericia i 1. division og rykker op på andenpladsen.

Esbjerg tog en sikker sejr, da fodboldklubben mandag tog hul på oprykningsspillet i 1. division.

Det gik ud over Fredericia, der på hjemmebane blev besejret med 3-1.

Resultatet betyder, at Esbjerg med 51 point hvert fald for en stund kravler op på andenpladsen i tabellen, hvor de to bedste efter oprykningsspillet skal spille i Superligaen i den kommende sæson.

Glæden kan vare kort for Esbjerg, der kun er et enkelt point foran Silkeborg IF, der med en sejr over Helsingør senere mandag kan tilbageerobre andenpladsen.

Viborg topper tabellen med 57 point trods et nederlag til HB Køge søndag.

Det ser derimod svært ud for Fredericia, der fortsat har 32 point på femtepladsen.

Joni Kauko satte første mål ind på tavlen for Esbjerg efter knap et kvarters spil. Inden pausen lykkedes det Fredricias Leonel Montano at udligne.

I anden halvleg stod Jakob Ankersen og Kasper Pedersen for de sidste to Esbjerg-scoringer.

/ritzau/