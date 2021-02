Islændingen Kjartan Finnbogason skifter til Esbjerg, efter at han fik ophævet sin kontrakt med Horsens.

Den islandske angriber Kjartan Finnbogason fortsætter sin karriere i Esbjerg.

Han hentes på en kort aftale for resten af denne sæson, oplyser den vestjyske klub på sin hjemmeside.

Den 34-årige Finnbogason kommer til Esbjerg på en fri transfer, efter at han i weekenden fik ophævet sin kontrakt med AC Horsens efter få måneder i klubben.

Nu skal han forsøge at hjælpe Esbjerg til oprykning til Superligaen.

- Kjartan Finnbogason er en rigtig dygtig og målfarlig angriber, som har vist, at han kan gøre en positiv forskel på højeste niveau, siger sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

- Der venter os et meget vigtigt forår, hvor vi i EfB jagter en oprykning til Superligaen, og vi er sikre på, at Kjartans kvaliteter bliver os en stor hjælp, når vi skal kæmpe for at indfri vores målsætninger.

Finnbogason fortæller, at han ikke kunne sige nej til Esbjerg, da muligheden opstod.

- Jeg har prøvet at rykke op flere gange tidligere i min karriere, og jeg har et mål om, at jeg sammen med mine nye holdkammerater kan opleve det igen. Det vil jeg arbejde stenhårdt for, siger Kjartan Finnbogason.

Viborg og Esbjerg fører 1. Division side om side med 38 point og ligner de to oprykkere, da Silkeborg på tredjepladsen har 31 point.

/ritzau/