Fodboldklubben Esbjerg fB har onsdag valgt at fyre cheftræner Roland Vrabec med øjeblikkelig virkning.

Den tyske træner blev her meddelt, at han ikke længere står med det sportslige ansvar i klubben.

Det skriver Esbjerg på sin hjemmeside.

»Det er aldrig et sundhedstegn, når et samarbejde skal afbrydes før tid, men vi har analyseret vores sportslige situation, som er meget alvorlig, grundigt, og på den baggrund er vi nået frem til denne beslutning,« siger administrerende direktør, Jens Hammer, og fortsætter:

Rafael van der Vaart overtager midlertidigt trænerposten sammen med Michael Kryger. Foto: Gerrit van Keulen

»Vi takker i den forbindelse Roland Vrabec for sit arbejde for EfB, og er trygge ved, at Michael Kryger og det øvrige trænerteam kan bringe os godt igennem den kommende periode.«

Michael Kryger og den hollandske fodboldstjerne Rafael van der Vaart overtager holdet, indtil en afløser er fundet, oplyser klubben videre.

Dagens fyring kommer efter en skidt periode for 1. divisionsklubben, der i øjeblikket indtager en skuffende niendeplads.

Esbjerg fB har ligeledes tabt syv ud af de seneste 10 kampe.

Det er anden gang i sæsonen, at klubben vælger at fyre cheftræneren. Roland Vrabec overtog nemlig trænerjobbet i det vestjyske, efter den skandaleramte Peter Hyballa blev fyret i august.