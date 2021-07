»Det er nonsens.«

Det er en mildest talt sur og irritabel Esbjerg IF-ejer, som bliver konfronteret med de seneste udtalelser i sagaen om krisen, kaosset og balladen i den jyske 1. divisionsklub.

For den nu tidligere Esbjerg-spiller Kasper Pedersen kunne bekræfte de seneste mange anonyme beretninger om utilfredshed omkring den tyske træner Peter Hyballa.

Men det er langt fra noget som den amerikanske ejer Paul Conway kan nikke bekræftende til i et interview med TV3 Sport, som du også kan se i toppen af artiklen. For ifølge Conway er det alt sammen rygter og løgn.

Den 45-årige tysker Peter Hyballa blev præsenteret som Esbjergs nye cheftræner i slutningen af maj. Foto: Foto: Esbjerg fB Vis mere Den 45-årige tysker Peter Hyballa blev præsenteret som Esbjergs nye cheftræner i slutningen af maj. Foto: Foto: Esbjerg fB

»Jeg synes, at medierne skal lave bedre journalistik her. Det jeg ved er, at spillerne har sendt en undskyldning. Det er fakta, og jeg bruger kun fakta og jeg bruger ikke hverken rygter eller oppustet udmeldinger. Vi er dem, som kommer udefra og vi skal tilpasse os den lokale måde at være på, men den lokale journalistik er ikke journalistik. Det her er en joke,« lyder det fra Paul Conway.

Herefter fortsætter Paul Conway med at benægte, at Kasper Pedersen på nogen måde skulle have ret, da Conway kun hæfter sig til det, som han selv kalder for fakta og ikke de rygter, som Kasper Pedersen ikke kan bekræfte ordentligt.

Og da journalisten forsøger at fastholde i Kasper Pedersens udtalelser begynder Paul Conway, at hidse sig mere op i løbet af interviewet og bliver ved med at prøve at rette journalisten for at fortælle, at der er intet af det, som er fakta, og at han har aldrig set et så lavt professionelt niveau hos journalister, tidligere spillere og endda også folk intern i klubben.

Kasper Pedersen er ikke den eneste tidligere Esbjerg-spiller, som er åbenlyst ude for at bekræfte kaosset i klubben.

Også Viborg-spilleren Daniel Anyembe kalder Hyballas tiltrædelse i staben som kaotisk uden at gå for ned i specifikke detaljer.

Selvom uroen har ulmet i en længere periode, så understreger Paul Conway dog, at Hyballa løber ingen steder og han forbliver cheftræner i 1. divisionsklubben, da intet er ændret.