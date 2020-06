Lars Olsens forudsætninger for at få succes i Esbjerg var ikke optimale, fortæller Esbjergs sportschef.

Manglende tillid fra spillertruppen har fået Lars Olsen til at stoppe som cheftræner i Esbjerg.

Hvad den manglende tillid reelt bunder i, vil Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, ikke uddybe.

- Nej, det kan jeg ikke. Det er noget internt, som vi har drøftet på et personalemøde. Det deler vi ikke ud af, siger han.

- En samlet spillertrup har udtrykt, at den ikke længere havde tillid til samarbejdet. Det har vi selvfølgelig haft en dialog med dem og Lars om. Med baggrund i det har Lars selv valgt, at han ville stoppe.

I sin tid som cheftræner for den vestjyske superligaklub er det blot blevet til to sejre i ligaen og en i pokalturneringen over AB.

Jimmi Nagel Jacobsen mener ikke, at EM-guldvinderens forudsætninger har været helt optimale.

- Lars kom på et tidspunkt, hvor vi selvtillidsmæssigt og mentalt var ramt oven på en vanvittig flot sæson. Han overtog en spillergruppe, da vi allerede havde fået en rigtig dårlig sæsonstart. Den vej rundt har det ikke været den helt optimale verden, hvor man overtager en trup i sin allerbedste forfatning.

- Men det vidste Lars, at han gik ind til. Og det vidste vi, at han gik ind til. Ud over det har vi givet ham så optimale muligheder for at præstere som muligt, siger Esbjergs sportschef.

/ritzau/