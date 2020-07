Esbjergs sportsdirektør afviser ikke, at klubben kan komme til at sælge profiler efter sæsonen.

Allerede inden fredagens 1-2-nederlag mod AC Horsens var Esbjergs skæbne afgjort. Klubben, der sidste sæson vandt bronze, skal en tur ned i næstbedste række.

Derfor kommer det muligvis til at blive svært for vestjyderne at holde på en række profiler. Klubbens sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, er åben for eventuelle spillersalg.

- Vi vil ikke afvise at sælge nogen, hvis prisen er den rigtige. Det må vi se på til den tid, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

- Vi skal tilpasse vores budget efter, at vi skal spille i NordicBet Ligaen næste sæson. Det kommer naturligvis til at betyde, at der vil være færre penge at gøre godt med.

Troels Bech tog før nedrykningsspillet over som træner i Esbjerg på en kontrakt for resten af sæsonen. Og den kontrakt ser ikke ud til at blive forlænget.

- Vi havde en kort aftale på, at Troels Bech skulle hjælpe os færdig med sæsonen, og sådan er det stadig.

- Han skal hjælpe os med at få en så god afslutning på sæsonen som muligt, så vi kan gå på sommerferie med en god fornemmelse.

- Vi har hele tiden sagt, at når sæsonen er slut, så skal vi sætte os ned og kigge på alt. Og selvfølgelig skal vi også have løst, hvem der fremadrettet skal være træner i Esbjerg, men jeg vil ikke kommentere på konkrete navne, siger Jimmi Nagel Jacobsen.

Bech er helt afklaret med, at hans tid som Esbjerg-træner snart er forbi. Han har nemlig en masse andre ting, han skal se til i stedet.

- Jeg har nogle spændende projekter med min kone, som jeg har sat på pause i den her periode, hvor jeg har været Esbjerg-træner.

- Så det er de projekter, der står på tapetet nu, siger den snart forhenværende Esbjerg-træner.

/ritzau/