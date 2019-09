Esbjerg sejrede for kun anden gang i sæsonen, da det vestjyske mandskab slog Brøndby med 3-1.

Esbjerg hentede sæsonens kun anden sejr, da Brøndby søndag blev sendt hjem med et 1-3-nederlag i bagagen i Superligaen.

Opgøret i tiende spillerunde bød på et Esbjerg-mandskab, der så helt forvandlet ud, efter at det kun havde lykkedes holdet at skrabe fem point sammen i de første ni kampe i sæsonen.

Esbjerg var foran 2-0 efter 18 minutter efter mål af Adrian Petre og Joni Kauko, mens Dominik Kaiser scorede Brøndbys eneste mål på frispark før pausen. I anden halvleg scorede Jacob Lungi Sørensen til 3-1.

Esbjerg dominerede spillet det meste af første halvleg, hvor Brøndby først kom med efter reduceringen. I anden halvleg var der chancer til begge hold, men værterne endte med at trække det længste strå.

Efter sejren over de sjællandske gæster er Esbjerg stadig placeret på 13.-pladsen - dog nu med otte point. Brøndby ligger på fjerdepladsen med 16 point.

Efter 13 minutter kom hjemmeholdet foran. Kantspilleren Pyry Soiri slog en flad bold ind i feltet, og her kom angriber Adrian Petre først på den, og sendte bolden ind bag Brøndby-keeper Marvin Schwäbe.

Kun fem minutter senere blev det endnu værre for Brøndby, da midtbanespilleren Joni Kauko helt umarkeret kunne heade Esbjerg yderligere i front.

Brøndbys Dominik Kaiser sendte efter 37 minutter reduceringen til 1-2 ind direkte på frispark.

I stedet for en Brøndby-udligning kom Esbjerg i det 71. minut på 3-1, da Jacob Lungi Sørensen helt fri modtog bolden bagest i feltet efter et frispark, og han kunne nemt score.

/ritzau/