Esbjerg skal spille mere simpelt, hvis holdet skal vende den dårlige sæsonstart, mener holdets anfører.

Esbjerg hentede i den seneste sæson bronze, men holdet har fået en dårlig start på 3F Superligaen, hvor det endnu ikke er blevet til en sejr.

Søndag tabte Esbjerg på udebane 0-4 til AaB, og Esbjerg-anfører Markus Halsti mener, at holdet skal finde tilbage til den seneste sæsons dyder, hvis det skal vende.

- Det er måske bedre, hvis vi spiller mere simpelt, siger Markus Halsti.

- I sidste sæson havde vi mange kampe, hvor vi forsvarede meget, og vi ikke havde bolden så meget. Det skal vi tilbage til, siger han.

Anføreren synes ellers, at Esbjerg spiller bedre fodbold end i sidste sæson, selv om det kun er blevet til ét mål og nul sejre i fem kampe.

- Vi har spillet godt mellem felterne i næsten hver kamp, og vi spiller fin fodbold, men vi kan ikke score. Så scorer modstanderen til 1-0, og der taber vi fokus.

- Vi var gode i felterne i sidste sæson, både i vores eget og i modstanderens felt. Sådan er det ikke i år, siger Markus Halsti.

Esbjergs sportschef, Jimmi Nagel Jacobsen, er enig med Markus Halsti i, at der mangler fokus i felterne i forhold til den seneste sæson.

Det kunne blandt andet ses i kampen mod Hobro, hvor Esbjerg lukkede et mål ind i kampens slutminutter, og holdet glippede sæsonens første sejr.

- I sidste sæson havde vi ikke lukket sådan et mål ind som mod Hobro, og vi havde nok også lukket kampen inden det mål, siger Jimmi Nagel.

Han fortæller, at han er tilfreds med sin trup, men at den dårlige start gør, at Esbjerg måske henter forstærkninger ind.

- Med den start, vi har fået, er det klart, at vi har øjne og ører åbne, siger sportschefen.

