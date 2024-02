Christian Eriksen går lige nu gennem sin værste periode som fodboldspiller i de 8,5 år, han er tørnet ud på engelsk jord.

For den danske stjerne er ramlet ind i en yderst bekymrende periode for Manchester United, hvor det ikke er blevet til så meget som et enkelt minuts spilletid i en måned.

Én ting er ikke at starte på banen. En anden er slet ikke at få minutter.

»Personligt er jeg meget overrasket over, at Eriksen er havnet i en rolle som femtevalg på en midtbane, hvor konkurrenterne ikke er skræmmende gode. Det er ildevarslende for hans fremtid i klubben. Og det er rigtig dårligt nyt for Danmarks EM-slutrunde,« lyder det fra B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

Sidste gang Christian Eriksen var i aktion i kamp, var det mod Tottenham 14. januar. Her fik han 58 minutter på banen. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sidste gang Christian Eriksen var i aktion i kamp, var det mod Tottenham 14. januar. Her fik han 58 minutter på banen. Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

»Han er selvfølgelig et offer for den aktuelle og meget tiltrængte succes, som United har. Jeg tror simpelthen ikke, at Erik ten Hag tør pille ved noget, der endelig fungerer. Men når det er sagt, så har Eriksen så sandelig heller ikke grebet de muligheder, han har fået i denne sæson.«

Manchester United startede sæsonen horribelt. Ved juletid var der tale om klubbens værste sæsonstart i 93 år, men siden da er skuden vendt.

Og det er desværre sket uden Christian Eriksen, der ikke har været en af ingredienserne i træner ten Hags opskrift for at rette det hele op. I stedet er spillere som Casemiro, Kobbie Mainoo, Scott McTominay og til dels Sofyan Amrabat sivet forbi danskeren i kampen om spilletid.

»Det er i det hele taget ved at være lang tid siden, at vi har set Eriksen ramme det niveau, som gjorde ham til en af Europas bedste midtbanespillere,« mener Lasse Vøge.

Desværre har Eriksens hverdag ofte set sådan her ud den forgangne måned. Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Desværre har Eriksens hverdag ofte set sådan her ud den forgangne måned. Foto: Paul Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

»Han skal tænke sig godt om i forhold til det næste skridt i karrieren.«

Christian Eriksens rolle på diverse klubhold har indtil videre været uhyre vigtig – og klubkarrieren fænomenal.

Med undtagelse af den italienske afstikker til Inter, har Eriksens startplads på klubplan været lige så sikker som, at brunsvigeren er Fyns signaturkage.

Gennem 6,5 år i Tottenham, et halvt år i Brentford og indtil for nylig i Manchester United. Derfor gennemlever midtbanespilleren lige nu en af de værste tider i karrieren.

»Han er kun lige fyldt 32 år, så der skal ikke drosles ned – men han bør i mine øjne træde en hylde ned. Være sikker på spilletid og finde en klub, der vil bygge spillet op omkring Eriksens kvaliteter,« påpeger Lasse Vøge.

»Et skifte tilbage til Thomas Frank og Brentford ville i mine øjne være en super løsning – nærmest en ‘no brainer’. Lige nu er han bare marginalspiller.«

Manchester Uniteds næste opgør spilles på søndag, når storklubben gæster Luton Town.

Desværre bliver det efter al sandsynlighed uden Christian Eriksen på banen.