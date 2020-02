Seks Serie A-kampe i weekenden skal spilles uden tilskuere - herunder topbraget mellem Inter og Juventus.

Italienske fodboldfans kommer ikke til at se Christian Eriksen og Cristiano Ronaldo i aktion, når Juventus søndag tager imod Inter i Serie A.

Kampen er en af de seks, som den italienske regering har besluttet skal spilles for lukkede døre uden tilskuere på grund af frygten for det potentielt dødelige coronavirus.

Det meddelte sportsminister Vincenzo Spadafora mandag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

De øvrige opgør, der skal spilles uden stemning på tribunerne, er Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia og Sampdoria-Verona.

I sidste weekend blev fire ligakampe udsat på grund af virusset.

Præsidenten for Serie A, Paolo Dal Pino, opfordrede mandag regeringen til ikke at udsætte flere ligakampe.

I stedet foreslog han, at kampene kunne spilles for lukkede døre uden tilskuere. Det er nødvendigt for at overholde det stramme kampprogram inden juni, hvor EM sætter de europæiske ligaer på pause.

Heller ikke i Europa League-kampen torsdag mod Ludogorets får Eriksens hold opbakning for hjemmepublikummet. Det har det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet.

Italien forsøger at bekæmpe det værste udbrud af coronavirus, der hidtil er registreret i Europa.

Flere end 220 personer i Italien er bekræftet smittet med virusset. Seks har mistet livet.

Myndighederne ved endnu ikke, hvorfor det nye udbrud er kommet, og hvorfor særligt de nordlige egne af landet er ramt.

/ritzau/