Christian Eriksen er stadig Inter-spiller.

For selv om rygterne om hans fremtid var mange, havde han en stille og rolig mandag, inden transfervinduet lukkede natten til tirsdag.

Telefonen holdt sig i ro, mens Eriksen opholdt sig i landsholdslejren i Herning.

»Hvad der er sandt og ikke er sandt, kan jeg ikke svare på. Jeg ved kun, hvad jeg har fået fortalt, og der var ikke noget konkret overhovedet,« siger han om fremtidsspekulationerne.

Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere Foto: DANIELE MASCOLO

»Efterhånden kender jeg og min agent (Martin Schoots, red.) hinanden godt, og hvis der havde været noget, så skulle han nok sige det.«

»Mandag var bare en dag som alle andre for mig, for der skete jo ikke noget, selv om det var en voldsom dag for andre set udefra.«

Eriksen har måttet vænne sig til at skulle svare på spørgsmål om sin klubsituation i tide og utide. Siden skiftet til Inter i januar har klubkarrieren ikke kørt på skinner, som han tidligere har været vant til.

Inter-træner Antonio Conte virker ikke til at have Eriksen højst på sin liste, og det har medført begrænset spilletid.

»Jeg står et sted, hvor jeg måske ikke rigtig har stået før på et klubhold. Jeg fik en fin start, efter jeg kom til en ny klub i januar, og jeg prøvede at vise mig frem der. Så kom coronapandemien, og hvad der nu er sket, og så er det gået lidt op og ned.«

»Folks tankegang og forventninger til mig som spiller er, at jeg spiller og er afgørende i hver kamp, og det har ikke været tilfældet. Derfor kigger folk udefra anderledes på en.«

28-årige Eriksen har ikke lagt skjul på, at han gerne vil blive i Inter. Det gjorde han allerede, inden transfervinduet lukkede. Og med en kontrakt frem til sommeren 2024 vil han bruge efteråret på at kæmpe sig tilbage på holdet.

»Jeg går efter at spille så meget som muligt, og i den her situation handler det for mig om at bevise over for træneren, at jeg skal spille. Så er det op til ham og beslutte, om jeg skal bruges eller ej,« siger han.

Håbet er, at et tæt kampprogram kan få ham tættere på en fast plads på holdet.

»Jeg håber da så sandelig ikke, at jeg skal sidde på bænken hele efteråret. Det er i hvert fald ikke min intention. Og jeg håber heller ikke, at det er klubben eller trænerens intention.«

»Der kommer utrolig mange kampe på kort tid, og nu har vi jo også tre landskampe på en samling, og det i sig selv er vildt.«

»Champions League begynder, når vi kommer tilbage i klubberne, så der er rigtig meget fodbold, der skal spilles, så jeg er sikker på, at jeg nok skal få mine minutter. Så handler det bare om at få flere, end folk udefra og man selv forventer lige nu.«

Eriksen og Danmark møder Island søndag i Nations League.