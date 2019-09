Christian Eriksen vil til Real Madrid. Spørgsmålet er bare, hvordan hans bagland får det til at ske.

Det er i hvert fald sådan, de engelske medier beskriver situationen med den danske landsholdsstjerne, som til sommer har kontraktudløb i Tottenham.

Christian Eriksen og hans agent har ifølge Daily Mail planen klar for, hvordan danskeren skifter Tottenhams hvide trøje ud med Real Madrids i samme farve. Og den plan kan i korte træk beskrives sådan her: “NEJ!”.

Det er nemlig det svar, som Tottenham-boss Daniel Levy har modtaget gang på gang, når han er kommet med nye kontrakttilbud til Christian Eriksen, som med et ja ville gøre ham til en af klubbens bedst betalte spillere. Men Eriksen vil videre.

Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Foto: CHRIS RADBURN

Og noget tyder på, at den 27-årige fynbo er klar til at fortsætte med sin tålmodighed. For ifølge Daily Mail vil Tottenham forsøge at tilbyde Eriksen ud til klubber for en udsalgspris på 30 millioner pund, som svarer til i omegnen af 250 millioner kroner.

Et stykke fra sommerens pris på 840 millioner kroner.

Eriksens plan er dog ifølge avisen at takke nej til den mulighed. Han vil skifte gratis til sommer - og han vil allerhelst til Real Madrid, mens også andre store europæiske klubber kan være i spil.

Real Madrid er angiveligt klar til at vente på Eriksen, og ifølge The Mirror skulle Real Madrid tilbyde Christian Eriksen en kontrakt til januar, når danskeren er fri til at tale med andre klubber. Dermed kan han skifte til Real Madrid gratis til sommer, hvis planen lykkes.

Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS Vis mere Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

En ting er både Daily Mail og The Mirror enige om; at Tottenham-manager Mauricio Pochettino angiveligt er irriteret over sin danske stjerne, fordi han netop ikke ved, hvor han har ham.

I Tottenhams pokalfadæse mod Colchester sad Eriksen på bænken, men kom ind og brændte sit spark i straffesparkskonkurrencen, der sendte Tottenham ud af turneringen.

Og Eriksen har været lidt inde og ude af Tottenham-holdet i denne sæson.

I næste sæson er han højst sandsynligt helt ude. For der er intet, der tyder på, at Eriksen skriver under på en ny kontrakt med sin nuværende klub.