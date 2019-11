Spørgsmålet er efterhånden ikke, om Christian Eriksen snart er fortid i Tottenham.

Snarere handler det om, hvornår han er væk.

Den 27-årige Tottenham-stjernes karriere står fortsat i en form for limbo, hvor det lader til, at hverken han selv eller Tottenham præcist ved, hvad der skal ske.

Og det er efterhånden ved at blive et gedigent problem for klubben, mener dens tidligere målmand, Erik Thorstvedt, der spillede mere end 170 kampe for Tottenham.

Det kører hverken for Tottenham eller Christian Eriksen. Foto: JASON CAIRNDUFF

Lige nu har Eriksen kontraktudløb med Tottenham til sommer, og er han ikke blevet solgt i januars transfervindue, vil han altså kunne forlade klubben ganske gratis.

»Der har været meget snak om, at det var godt, at de beholdte Eriksen. Ja, right. Det er en katastrofe for Tottenham at blive siddende med skægget i postkassen, som de gør lige nu.«

»En spiller med den værdi skal de sælge, hvis han ikke vil være i klubben,« siger Erik Thorstvedt, der i dag arbejder som fodboldekspert for TV 2 Norge, til Nettavisen.

I oktober talte B.T. med London Evening Standards journalist Dan Kilpatrick der dækker Tottenham for avisen. Han følte sig stort set sikker på, at Christian Eriksen er fortid i klubben.

Og klubben vil formentlig forsøge at sælge ham i janaur.

»Alle ved, at hvis Daniel Levy (bestyrelsesformand i Tottenham, red.) får et godt bud i januar, vil han prøve at sælge ham. Han vil undgå at miste en vigtig spiller gratis. Så Tottenham vil prøve at gøre, hvad de gjorde med Mousa Dembélé sidste år – sælge ham, hvis han ikke skriver under,« sagde Dan Kilpatrick til B.T.

Christian Eriksens efterårssæson - måske faktisk hele Tottenhams efterårssæson - har indtil videre været én til glemmebogen.

Danskeren har åbenlyst ikke haft den samme virkning på Tottenhams hold, og holdet er efter 10 runder nummer 11 i ligaen - 16 point efter Liverpool i spidsen. Senest spillede han ingen fremragende kamp i 2-1-nederlaget til netop Liverpool. Tottenham spiller søndag på udebane mod Everton.