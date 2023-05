Da Christian Eriksen havde manifesteret, at han kunne spille topfodbold igen, var talen klar.

Han ville helt til tops inden for klubfodbold og spille Champions League.

»Kigger man på den sportslige del, vil jeg meget gerne spille Champions League igen. Jeg ved, hvor sjovt det er,« lød det til Viaplay for et år siden.

Her stod Eriksen over for en skillevej efter comebacket i Brentford, hvor han viste, at han var præcis lige så god som inden hjerteanfaldet.

Fynboen med de mange landskampe kunne vælge at sige farvel til Thomas Frank og co., og da Manchester United bød sig til, så sprang han på vognen - selvom de ikke kunne byde på Champions League-fodbold lige med det samme.

Det affødte et par jokes, men storklubben fandt tilbage på sporet denne sæson, hvor Eriksen har været en nøglefigur i Erik Ten Hags genopbygning.

Manchester United er sikre på at blive blandt de fire øverste, og de kan sikre tredjepladsen i rækken, hvis de holder Newcastle bag sig i sidste runde.

Eriksens sidste optræden i verdens bedste klubturnering ligger tilbage i Inter-tiden, nærmere bestemt 21. oktober 2020.