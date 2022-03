Han er her ikke engang endnu og ventes først at møde ind onsdag aften grundet en tur i corona-møllen.

Alligevel snakker alle i og omkring landsholdslejren i Marbella om ham. Christian Eriksen.

Stjernen over dem alle på det danske landshold gør comeback i den rød-hvide trøje kun ni måneder efter sit kollaps i Parken, hvor han kortvarigt var død, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen hos spillerne, der så vennen falde livløs om på klos hold.

»Selvfølgelig gør det. Det tror jeg, at det gør for alle. Det gør det også for jer, det er derfor, I også spørger om tingene. Det er ikke kun for os. Det er også for alle, der har set på det og hørt om det. Det sidder der stadigvæk, det tror jeg, at det vil gøre for de fleste af os resten af vores liv,« siger Yussuf Poulsen, der medgiver, at Christian Eriksens tilbagevenden til det danske landshold kan være endnu et skridt mod at bearbejde den grusomme oplevelse i København i sommer.

Yussuf Poulsen. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Yussuf Poulsen. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Ja, det håber jeg da, men forfærdelige ting må også gerne blive siddende, for der sker forfærdelige ting i livet. Man lærer også noget af det som person. Vi har også ændret os som personer, og de ting skal også sidde fast, ellers ville man ikke nævne det som forfærdeligt, hvis det ikke sad fast,« siger han og slår fast:

»Det er okay engang imellem, og det er en historie, hvor slutningen har været god,« siger en af de landsholdsspillere, som brød ud i tårer, da Christian Eriksen faldt om.

Det samme gjorde Joakim Mæhle, som også snart får sin holdkammerat at se igen i den danske landsholdstrøje.

»Der er ingen tvivl om, at oplevelsen stadig sidder i os. Vi kan alle huske den dag og aften i Parken. Men jeg tror også, at folk har fået bearbejdet det og er bare pisseglade for at se, at Christian spiller fodbold igen og på et godt niveau,« siger Joakim Mæhle.

Joakim Mæhle. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Joakim Mæhle. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

»Nu har jeg ikke set ham endnu, men det bliver selvfølgelig dejligt at få ham tilbage både som person, men også som fodboldspiller. Der er ingen tvivl om, at han er en stor personlighed for holdet, og med de kvaliteter, han har, kan han også gøre rigtig meget inde på banen,« forklarer Mæhle, der er sikker på, at Eriksen med det samme bidrager på det danske landshold.

»Jo, han har været ude, men han har ikke været ude så langt tid, som hvis han havde fået en korsbåndsskade. Det er jo kun, fordi det gik, som det gjorde. Han er hurtigt tilbage, og jeg har også set nogle Brentford-kampe, hvor han har gjort det sindssygt godt, så vi glæder os til at få gavn af ham både på og uden for banen.«

Yussuf Poulsen fortæller samtidig, at han kun har set Eriksen en enkelt gang siden den omtalte aften i Parken 12. juni.

»Det bliver fedt at få Christian tilbage. Vi er alle sammen så glade for, at det er gået, som det er gået, og at vi allerede nu kan få ham tilbage i landsholdslejren. Det tror jeg ikke, der er mange, der havde troet. Så det glæder vi os helt vildt meget til,« forklarer Yussuf Poulsen og fortsætter:

»Det bliver første gang for mange af os at få lov at være tilbage på fodboldbanen med ham igen, så ja, klart, det bliver specielt, det gør det,« lyder det fra offensivspilleren, inden han i sjov svarer på, om Eriksen har det på samme måde:

»Nu har han corona, så han er nok mere pissed, end han er glad, men sådan er det.«

Eriksen kan, hvis han som forventes ankommer til Spanien onsdag, nå at træne med landsholdet to dage inden kampen mod Holland lørdag, men om han får spilletid i den kamp er for tidligt at sige, lyder det fra Kasper Hjulmand.

Landstræneren varsler dog spilletid til ham i den eller anden kamp.

»Jeg kan ikke love noget. Vi får selvfølgelig helt sikkert Christian at se. Vi får ham selvfølgelig også at se i Parken. Vi skal mixe det, så det vil være meget få, der går over to hele kampe, men vi skal nok få set Christian,« siger Kasper Hjulmand om ham, alle taler om.