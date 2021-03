Siden 1995 har stjerner som Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic og Christian Eriksen båret Inters trøjer med det ikoniske logo på brystet.

Men efter denne sæson er det slut med at hælde millioner i den italienske storklub for dækmastodonten Pirelli.

Det har det italienske verdensfirma annonceret via direktør Marco Tronchetti, skriver La Gazzetta dello Sport.

Det er en stor bet for Inter, der i forvejen er i store finansielle problemer, og som nu skal ud på markedet for at finde en ny sponsor, der kan lukke hullet fra de omkring 100 millioner kroner, som Pirelli angiveligt har betalt om året for Inter-hovedsponsoratet.

Foto: ERIC CABANIS Vis mere Foto: ERIC CABANIS Inter Milan's Zlatan Ibrahimovic reacts after missing a goal opportunity against Cagliari during their Italian Serie A soccer match at the San Siro stadium in Milan January 10, 2009. REUTERS/Alessandro Garofalo (ITALY) Foto: ALESSANDRO GAROFALO Vis mere Inter Milan's Zlatan Ibrahimovic reacts after missing a goal opportunity against Cagliari during their Italian Serie A soccer match at the San Siro stadium in Milan January 10, 2009. REUTERS/Alessandro Garofalo (ITALY) Foto: ALESSANDRO GAROFALO

»Vi skal ikke være Inters hovedsponsor længere. Men vi vil fortsat gerne bevare vores gode forhold til klubben,« oplyser Pirelli-bossen.

Inter, som har danske Christian Eriksen i den nuværende trup, stormer mod klubbens første Serie A-titel siden 2010.

Men den sportslige succes står i kontrast til den slunkne klubkasse. Inters kinesiske ejer, Suning Group-koncernen, bløder økonomisk, hvorfor Inter er sat til salg.

Inter-ledelsen og Suning Group kæmper dog hårdt med at finde de rette nye ejere, som kan føre storklubben, som vandt Champions League i 2010, videre.