Parmas Andreas Cornelius brændte et par store chancer, da holdet tabte 1-2 til Christian Eriksens Inter.

Christian Eriksen trak sig søndag aften sejrrigt ud af mødet med landsholdskollegaen Andreas Cornelius.

På hjemmebane var Cornelius og Parma foran mod Eriksens Inter, men måtte alligevel se sig slået 2-1 efter to sene Inter-mål.

Alessandro Bastoni blev matchvinder med sin scoring tre minutter før tid.

Sejren er godt nyt for Inters ambitioner om at hente de to bedst placerede hold i den italienske Serie A.

Inter på tredjepladsen har 61 point. Der er fire point op til nummer to, Lazio, og otte op til førerholdet Juventus.

Parma har 39 point på ottendepladsen.

Cornelius har været knivskarp, siden ligaen vendte tilbage efter coronapausen. Men søndag aften var det mest uskarpheden, der fyldte.

Angriberen var afsender på to store afbrændere i første halvleg. Den første tilfaldt ham midtvejs i halvlegen, hvor han i fri position sparkede højt over målet med højrebenet.

Og kort før pausen var det så venstrefoden, den var gal med, da et indlæg blev sendt tæt forbi mål.

Til gengæld kunne han trøste sig med, at Parma alligevel gik til pausen foran 1-0. Cornelius' offensive kollega Gervinho bragte Parma foran efter et kvarter.

Den tidligere Arsenal-spiller fik bolden i venstre side, tog et skarpt træk ind i banen og lagde den fladt i nettet til 1-0.

Parma havde godt styr på sagerne før pausen, men i anden halvleg blev hjemmeholdet sat under pres.

I perioder var Parma-målet belejret, og blandt andre Christian Eriksen var tæt på at udligne med et fladt spark efter en time.

Også Romelu Lukaku havde bud efter netmaskerne, men belgierens forsøg manglede den sidste skarphed.

Det gjorde Stefan de Vrij til gengæld ikke, da han pandede bolden i nettet med seks minutter igen. Og tre minutter senere blev Bastoni helten fra tæt hold. Igen var der tale om en hovedstødsscoring. Parma sluttede med ti mand, fordi Juraj Kucka kort før tid blev udvist.

Trods sejren skal Inter se sig en anelse over skulderen.

Tidligere søndag vandt Atalanta 3-2 ude over Jens Stryger Larsens Udinese og kom op på 57 point.

Coppa Italia-vinderne fra Napoli vandt sin femte kamp i streg, da det blev 3-1 hjemme over agterlanternen Spal.

Simon Kjær var med fra start hos AC Milan, der slog AS Roma 2-0 på hjemmebane og nærmede sig top-6.

