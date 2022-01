Han har fået 'go' til at spille fodbold igen. En nyhed, der har fået mange til at juble.

Men Christian Eriksen var faktisk overbevist om, at det var slut. Det fortæller han i DR-programmet 'Christian Eriksen – min historie'.

»I ambulancen tænker jeg: 'behold mine støvler, det er slut. Jeg spiller ikke fodbold mere'. Det samme siger jeg til min forlovede, Sabrina. Jeg siger: 'jeg spiller ikke mere, det tror jeg simpelthen ikke på.«

Det var den 12. juni under den første EM-kamp mod Finland, at den 29-årige danske stjerne faldt om med hjertestop i slutningen af første halvleg.

Holdkammeraterne skærmede ham, lægerne hastede til og hjalp ham, og de fik hurtigt den danske stjerne tilbage. Og Christian Eriksen fortæller, at han kan huske det hele – bortset fra de minutter, hvor han var væk.

Han blev hastet til hospitalet, hvor han fik indopereret en ICD-enhed – der siden har betydet, han har måttet sige farvel til Inter, da det ikke er tilladt at spille med sådan en i Italien – og gennemgik en masse tests.

Månederne efter brugte han dels med sin familie, og samtidig skulle han have afklaring på, om han kunne fortsætte sin karriere.

Her har han som bekendt fået grønt lys, han har det godt, slår han fast, og han drømmer om og håber på at kunne komme med til VM i Qatar i december.

Christian Eriksen fortæller, at det er kærligheden til fodbold, der gør, at han ønsker at fortsætte.

Og han slår også fast, at hans familie og omgangskreds ikke har nogle betænkeliger ved at lade ham finde en klub, trække en fodboldtrøje på og løbe på banen igen.

»Folk er rimelig afklarede. Min far siger, at hvis det hele er godt, må du gerne spille fodbold igen. Det samme med Sabrina. 'Hvis vi gør det, gør vi det rigtigt'. Det har også været en ekstra støtte, at jeg har følt, de støtter en i gerne at ville spille fodbold igen. Hvis Sabrina havde sagt: 'Du skal slutte, jeg vil ikke have du spiller fodbold igen', havde det været en helt anden situation. Det havde været en mere ubehagelig situation, end hvad den er. Selvfølgelig har vi et traume sammen, fra hvad der skete den 12. juni, men efterfølgende har vi heldigvis fået bygget det op til, hun stoler på, jeg tager i gym og træner et par timer og trods alt kommer tilbage igen.«

Hele interviewet med Christian Eriksen kan ses her.