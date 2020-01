»Denne drøm er ikke for alle.«

Sådan lyder det fra den italienske storklub Inter, der netop har lagt en præsentationsvideo af sit danske nyindkøb op på Twitter. (Du kan se opslaget nederst i artiklen)

For ifølge Milano-klubben er skiftet en drøm, der er gået i opfyldelse for klubben og ikke mindst 27-årige Christian Eriksen.

»Drømme kan tage dig steder hen, hvor du aldrig har været før. Drømme kan vise dig steder, du aldrig havde drømt om at få lov til at se. Men nogle gange er drømme mere virkelige end virkeligheden selv,« lyder det i videoen, der er optaget i 'Teatro alla Scala'.

Christian Eriksen præsenteret i Milano. Foto: Inters hjemmeside Vis mere Christian Eriksen præsenteret i Milano. Foto: Inters hjemmeside

Til lyden af et symfoniorkester går den danske midtbanekreatør rundt i det historiske teater, mens han retter sit jakkesæt.

»Der er drømme, hvor du ville ønske, du aldrig vågnede op. Men denne drøm er ikke for alle,« sluttes videoen af med.

Inter lægger altså dermed op til, at skiftet til Milano altid har været en drøm for den danske landsholdsspiller, men den køber flere fans slet ikke.

Efter flere måneder med rygter om et skifte til Real Madrid eller FC Barcelona, er der derfor flere Twitter-brugere, der nu gør grin med opslaget på det sociale medie:

'Øh, jeg er ganske sikker på, at han ikke drømte om Inter i sommer.'

'Lad os ikke lade, som om han ikke havde sæt næsen op efter Real Madrid og Barcelona.'

'En drøm? Mere et pinligt mareridt.'

'Aldrig i sin vildeste drøm, har han drømt om at spille for Inter.'

Christian Eriksen har valgt trøjenummer 24. Vis mere Christian Eriksen har valgt trøjenummer 24.

Christian Eriksen blev tirsdag præsenteret på en kontrakt i den italienske storklub, der løber frem til 30. juni 2024, efter at have gennemført to lægetjek og hilst på cirka 100 fremmødte Inter-fans, som gjorde det ganske sikkert, at Christian Eriksen kunne kalde sig Inter-spiller.

Ifølge flere internationale medier ligger transfersummen på cirka 150 millioner danske kroner, og Eriksen bliver én af de bedst betalte spillere i den italienske Serie A.

Den anerkendte transferjournalist Matteo Barzaghi siger til B.T., at Christian Eriksen kommer til at tjene 10 millioner euro om året.

Carlo Angioni, der skriver for den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, peger ligedeles på, at det kun er Cristiano Ronaldo, der er et større navn end Christian Eriksen i den italienske liga.