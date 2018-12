Tottenham-manager Mauricio Pochettino er straks efter tirsdagens fyring af José Mourinho i Manchester United blevet sat i forbindelse med det ledige trænerjob hos Premier League-konkurrenten.

Den argentinske Tottenham-manager vil ikke afsløre, om han er interesseret i jobbet.

»Der har været mange rygter i mine fem år som manager i Tottenham.«

»Jeg kan ikke svare på den slags spørgsmål - den slags rygter sker i denne verden, i fodbold,« siger Pochettino til Sky Sports.

Tv-stationens ekspertkommentator Gary Neville udtalte tidligere tirsdag, at Tottenham-manageren ville passe godt ind i Uniteds værdier. Samtidig har flere bookmakere Pochettino som favorit til at ende i United.

»Jeg har fuld respekt for, at andre har en holdning, hvad enten de roser mig eller er uenige med mig,« siger Mauricio Pochettino.

»Der er mange rygter, men det er ikke min sag, hvad der sker i en anden klub. Jeg fokuserer på at gøre det bedst mulige i denne fodboldklub,« siger han med henvisning til Tottenham.

Samtidig udtrykker argentineren sympati med José Mourinho, der nåede at være to og et halvt år i United.

»Jeg sender ham de bedste tanker. Jeg har også ondt af ham, for jeg kender ham meget godt. Jeg har et godt forhold til ham, og han er en ven. Så det er dårlige nyheder,« siger Pochettino.

Tottenham indtager tredjepladsen i Premier League med 39 point - 13 point mere end United på sjettepladsen.

Tottenham møder onsdag Arsenal i den engelske Liga Cup.

