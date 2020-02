Nyindkøbet Steven Bergwijn scorede til 1-0, da Tottenham slog Manchester City 2-0. Son Heung-min scorede også.

Tottenhams nyindkøb Steven Bergwijn fik en drømmedebut søndag aften.

Han flugtede 1-0-målet i kassen, da Tottenham vandt Premier League-kampen over Manchester City med 2-0.

Bergwijn blev solgt fra PSV til Tottenham i onsdags, dagen efter Christian Eriksens Tottenham-farvel. Iført danskerens tidligere trøjenummer i klubben, 23, viste Bergwijn prøver på sine driblefærdigheder og høje fart.

Målet var dog i særklasse hans bedste aktion i kampen, og efter 70 minutter kunne han sætte sig ud på bænken. Her havde han dårligt nået at sætte sig ned, før Son Heung-min afgjorde opgøret med 2-0-målet.

Før de to Tottenham-scoringer var der rigeligt med dramatik i London, og som det efterhånden ofte ses i Englands bedste række, bidrog VAR til dramatikken.

Efter 12 minutter gik Manchester Citys Raheem Sterling hårdt ind i en duel, og hans hårde stempling blev set igennem af videodommeren for et muligt rødt kort.

Sterling slap dog med et gult kort for den potentielt karriereødelæggende tackling på Dele Alli. På sidelinjen rasede manager José Mourinho over den beslutning.

I slutningen af første halvleg reagerede portugiseren med hovedrysten og hånende grin, da Manchester City via VAR blev tildelt et straffespark, efter at spillet ellers havde kørt videre i cirka to minutter.

Der stoppede dramatikken dog langt fra. Ilkay Gündogans forsøg blev reddet af Hugo Lloris, men Raheem Sterling var først over returbolden, før han gik i græsset efter tydelig kontakt med Hugo Lloris.

Dommer Mike Dean og hans hjælpere i VAR-rummet takserede ikke hændelsen til et nyt straffespark. Der blev heller ikke uddelt et gult kort til Sterling, hvilket Tottenham-spillerne ellers ønskede, da de mente, at hurtigløberen filmede.

I stedet blev der uddelt to gule kort som følge af lidt tumult omkring situationen, og det ene gule kort blev givet til Citys Oleksandr Zinchenko.

Det blev dyrt, da Zinchenko efter en time ulovligt stoppede et kontraangreb og modtog sit andet gule kort.

Tottenham skulle kun være i overtal i to minutter, før det kastede et mål af sig.

Debutanten Bergwijn stod på kanten af feltet, da Lucas Moura chippede bolden hen til ham, og den 22-årige hollænder kanonerede den i mål til stor jubel.

Fra cirka samme position fordoblede sydkoreaneren Son Heung-min føringen efter 70 minutter.

Trods det numeriske undertal var Manchester City bedst i kampens sidste periode og testede blandt andet overliggeren.

Med sejren rykker Tottenham op på femtepladsen med fire point op til Chelsea. Manchester City er 22 point efter Liverpool på førstepladsen inden sæsonens sidste 13 ligakampe.

/ritzau/