Det er sjældent, at Christian Eriksen hidser sig op. Danskeren er en rolig mand, og det er uanset, om han er blevet slagtet for fjerde gang på fodboldbanen, eller han taler med journalister bagefter.

Men da han og Tottenham slog lokalrivalerne fra Chelsea med 1-3 på Stamford Bridge, så man danskeren oppe i det røde felt. Ikke efter sin drøm af et mål, som du kan se øverst i artiklen her. Men da holdkammeraten Heung-min Son to gange ikke valgte at spille på tværs til Dele Alli eller Erik Lamela inden 1-3-målet. Det kom alligevel i nettet, da Dele Alli fik gledet bolden i mål, men Eriksen råbte alligevel efter sin sydkoreanske ven.

»Han gjorde det sværere, end det var. Vi scorede selvfølgelig, så det var en befrielse, men hvis vi ikke havde scoret, havde det været en stor skuffelse, at Sonny (Heung-min Son, red.) ikke havde spillet den. Men heldigvis fik Dele Alli afsluttet det,« fortalte Eriksen om sin konstruktive kritik til Sky Sports.

Tottenham fik sin flotte sejr på udebane, og det sendte dem hele otte point foran Chelsea i kampen om de fire øverste Champions League-pladser. Den succes kommer ikke mindst af Tottenham-spillernes evne til at holde sig fra de mest egoistiske beslutninger. Derfor var Dele Alli altså også lidt efter Heung-min Sons beslutning, selv om det endte med et mål.

»Jeg brokkede mig, fordi jeg var lidt irriteret over, at han ikke spillede den, men Sonny er en spiller, der er i virkelig god form, så når han kommer igennem, støtter du ham i at score. Han holdt den i live, og heldigvis kom den til mig,« siger Dele Alli, som med to mål blev kampens store spiller.

Men han scorede altså ikke et mål så flot som Eriksens.