Christian Eriksen kræver, at der kommer tre point på kontoen hjemme mod Georgien på mandag.

Manglende skarphed og kynisme betød, at det danske fodboldlandshold blot spillede 1-1 hjemme mod Irland i EM-kvalifikationen.

Det mener Christian Eriksen, der ikke var tilfreds med resultatet.

- Nej, bestemt ikke. Vi følte inde på banen, at vi havde godt styr på dem, og vi havde de chancer, vi skulle have, siger Eriksen.

Danmark kom foran 1-0 ved Pierre-Emile Højbjerg, men smed føringen over styr på en dødbold til irerne, hvor Shane Duffy udlignede.

Men inden de to mål havde Danmark forspildt en række oplagte chancer.

- Det lignede, allerede inden Pierre scorede, at det var en kamp, hvor vi skulle bruge 50 skud, før vi scorede. Og efter Pierres mål havde vi også et par stykker, som vi skulle have scoret på og lukket kampen.

- Det gjorde vi ikke, og vi ved, at irerne er skarpe på dødbolde. Allerede i første halvleg var Duffy tæt på, og i anden halvleg var ikke vi ikke så heldige, siger Eriksen.

Danmark står nu tilbage med to point efter to kampe i EM-kvalifikationen. Danskerne spillede 3-3 i den første kamp ude mod Schweiz.

- Jeg havde gerne set, at vi havde stået med fire point i stedet for to. Det var trods alt vores første hjemmekamp, hvor vi kunne have kommet godt i gang i kvalifikationen, siger Eriksen.

Han husker tilbage på den foregående VM-kvalifikation, hvor Danmark også satte sig selv under pres med et nederlag i Parken til Montenegro. Så slemt er det dog ikke denne gang, vurderer Eriksen.

- Det er ikke anderledes, end at vi må op på hesten igen. Det er trods alt bedre end at tabe til Montenegro, som vi gjorde sidst. Det var dog positivt.

- Men det handler om, at vi får nogle point på kontoen og sætter os selv i en bedre situation, siger Eriksen.

Danmark kan allerede mandag få en sejr på kontoen hjemme mod Georgien.

/ritzau/