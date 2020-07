Du kender måske ordsproget 'tre kampe og et bad', fra da du spillede indendørsstævner som ung og ikke nåede specielt langt i turneringen.

For Christian Eriksen kan den sætning muligvis hedde 'en halv sæson og en transfer'.

Sådan lyder dommen fra den norske fodboldkommentator og ekspert Rolf-Otto Eriksen, der dækker den italienske Serie A for Viasat i Norge.

Til VG forklarer han, at der er tegn forude, der varsler, at det kan blive et kort ophold i Milano for den danske landsholdsspiller.

Christian Eriksen har stadig ikke bidt sig totalt fast i startopstillingen i Inter. Foto: RICCARDO ANTIMIANI Vis mere Christian Eriksen har stadig ikke bidt sig totalt fast i startopstillingen i Inter. Foto: RICCARDO ANTIMIANI

»Jeg bliver meget skuffet, hvis Inter er så kortsigtede, at de sælger Christian Eriksen allerede nu, men: Antonio Conte er hentet ind for at vinde en 'Scudetto' (et mesterskab, red.). Dermed er kravene til succes maksimale fra dag et. Når du så har en spiller som Eriksen, der skulle være nøglen til den succes, og han ikke leverer...«

»I Italien er der en vindermentalitet, der siger, at hvis du ikke selv spiser, bliver du spist. En løve som Antonio Conte har ikke tid til at vente på det næste måltid,« siger Rolf-Otto Eriksen.

Inter er med tre runder tilbage i Serie A syv point efter Juventus på førstepladsen, mens overraskelsen Atalanta er fem point efter (de mangler dog kun to kampe endnu).

Dermed ligner det endnu et mesterskab til Juventus. Semifinalen blev sidste stop for Contes Inter i denne sæson, og skal der metal i hus for Milano-klubben, skal det være i Europa League.

Her skal Christian Eriksen påtage sig en nøglerolle og præstere bedre, end han har gjort foreløbigt for Inter, hvis han vil sikre sig ikke at være fortid i Inter allerede i det kommende transfervindue, mener Rolf-Otto Eriksen.

Den norske ekspert og kommentator mener dog, at danskeren kan have bedre muligheder for det her end i Serie A, hvor man er vant til at skulle deale med en type som Eriksen.

»Jeg tror, Europa League kan blive afgørende for, om han får tid til at spille sig varm i Inter. Hvis han ikke gør det, tror jeg, han hurtigt kan være færdig,« siger Rolf-Otto Eriksen til VG.

Christian Eriksen får muligvis en ny chance i Inter-trøjen lørdag aften, hvor der er danskerbrag i vente i Serie A. Her tager Genoa med Lasse Schöne og Peter Ankersen i truppen imod Inter klokken 19.30. Lukas Lerager er ude med karantæne.