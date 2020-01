José Mourinho har ikke taget danskeren med til Tottenhams kamp lørdag. Et skifte til Inter kan være på vej.

Christian Eriksen er ikke med for Tottenham, når klubben lørdag møder Southampton i den engelske FA Cup.

Noget tyder på, at danskeren kan have spillet sin sidste kamp for London-klubben.

Fredag berettede adskillige medier således, at Tottenham og Inter er blevet enige om en handel, der sender Eriksen til den italienske klub.

Ingen af klubberne har bekræftet dette, men der har i efterhånden flere uger floreret rygter om, at Christian Eriksen skulle være på vej til Milano-klubben.

Lørdag skriver engelske BBC Sport, at Inter håber på at kunne gennemføre købet af danskeren mandag.

Eriksen kom til Tottenham fra Ajax i 2013 og var blandt andet med til at spille klubben i Champions League-finalen sidste år.

Inter har gang i en større oprustning med erfarne Premier League-spillere i vinterens transfervindue.

Klubben har købt Manchester Uniteds Ashley Young og lejet Victor Moses fra Inter-træner Antonio Contes tidligere klub Chelsea. Klubben skulle også været meget interesseret i en anden Chelsea-spiller, nemlig Olivier Giroud.

Den norditalienske klub er aktuelt på andenpladsen i Serie A, hvor der er fire point op til førende Juventus.

