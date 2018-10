Yussuf Poulsen mener, at Dortmunds midtbanespiller Thomas Delaney kan gå ind på den 10’er plads, som Christian Eriksen normalt besidder.

Eriksen er bekendt ikke til rådighed mod Irland lørdag, og det er et problem, for den danske Tottenham-spiller er i rigtig mange mål for det danske landshold. Helt op til omkring 40 procent af dem.

»Jeg skal nok lave 40 procent flere mål,« siger Thomas Delaney til B.T. Sport og tilføjer:

»Selvfølgelig vil det kunne mærkes, at han ikke er her. Men det er i afslutningerne, han har eksekveret mest, og vi har dygtige spillere, som vi kan finde frem.«

Christian Eriksen døjer stadig med en skade i maveregionen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen døjer stadig med en skade i maveregionen. Foto: Liselotte Sabroe

Åge Hareide fortalte til landsholdssamlingen, at andre må tage det ansvar, som Christian Eriksen efterlader. Thomas Delaney er klar til at tage noget af det ansvar.

»Jeg synes generelt, jeg tager rigeligt ansvar. Men vi ser jo tit, at der kommer nogle nye, der får pladsen. Men det skal komme fra de fire forreste.«

Åge Hareide har desuden trukket en glemt spiller ind i landsholdsvarmen: Christian Gytkjær fra polske Lech Poznan er udtaget.

”Det bliver fint. Vi skal nok ikke lægge den op på ham som 10’er. Han er en god afslutter.”