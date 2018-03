Christian Eriksen mener, at Danmark burde have slået Panama med op til 5-0 torsdag aften.

Brøndby. Christian Eriksen og det danske fodboldlandshold havde et stort spilovertag i testsejren over Panama, men på måltavlen måtte Danmark nøjes med en 1-0-sejr.

Det var ikke sikkert nok, for i en kamp om point kunne Danmarks uskarphed være blevet straffet, påpeger den danske kreatør.

- De havde et indlæg til sidst, og sådan noget kan i en slutrunde blive altafgørende for, at en modstander får et point, og vi kommer i en ærgerlig situation.

- Så vi skulle selvfølgelig have afgjort kampen og kommet på 3-0 eller 4-0, så vi kunne have fået lagt låg på, siger Christian Eriksen.

Blandt synderne foran mål var Yussuf Poulsen og Nicolai Jørgensen. Poulsens chance kom tidligt i kampen, da han blev spillet fri med Panamas målmand.

- Hvis Yussuf havde scoret, da han var alene med keeperen, så tror jeg også, at vi havde vundet med 4-0 eller 5-0. Sådan blev det ikke, og så må vi jo tage en 1-0'er, siger Eriksen.

Panama var valgt som testmodstander, fordi det forventes, at holdet minder en del om Peru, som Danmark møder ved VM. På den baggrund var det en fin testkamp, mener Eriksen.

- Vi fik testet, hvordan tjubang-bold kan være. Hvad jeg har hørt, så er Peru noget bedre end Panama, og vi skal nok op i et andet gear for at kunne slå dem.

- Jeg tror, at de fleste sydamerikanske og mellemamerikanske hold spiller mere aggressivt, og det er også nyt for os. De spiller på en anden måde og laver lidt flere trick end i de europæiske lande. Det kan vi godt lære noget af, siger Eriksen.

Anfører Simon Kjær havde en rolig arbejdsdag i det centrale forsvar, hvor Panama sjældent voldte besvær.

Også han mener, at sejren burde have været større, men hæfter sig samtidig ved, at Danmark forlængede stimen af ubesejrede kampe til 12.

- Jeg er altid tilfreds, når vi vinder 1-0. Jeg synes, at vi havde chancer til 2-0, 3-0 og 4-0.

- Med lidt ekstra skarphed og en 20 procent bedre bane, så havde vi også kørt Panama over. Derfor accepterer jeg også, at vi vinder 1-0, selv om vi godt kunne have vundet større.

- I sidste ende er en sejr, det eneste der var vigtigt, siger Simon Kjær.

/ritzau/