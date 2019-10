Det endte som en fuser, da Christian Eriksen i sommer forsøgte at karriereplanlægge sig til et drømmeskifte til Real Madrid.

Men måske Eriksen alligevel ender med at få sit ønske opfyldt: I torsdags kunne danskeren se sig selv på forsiden af de spanske sportsaviser Marca og AS. Begge aviser udråbte ham som kommende Real Madrid-spiller.

Ja, vi har hørt det før. Men denne gang er der en anden vægt bag historien. Christian Eriksen er ikke Real Madrid-spiller endnu, men det har på intet tidspunkt forekommet mere realistisk, at det rent faktisk kommer til ske.

Morten Glinvad er freelancejournalist med speciale i spansk fodbold. Han har studeret og arbejdet som korrespondent i Madrid og kommenterede i mange år spansk fodbold for det nuværende Discoverys kanaler. I dag kommenterer han La Liga for Strive Sport og er desuden korrespondent i Danmark for det globale La Liga TV. Vis mere Morten Glinvad er freelancejournalist med speciale i spansk fodbold. Han har studeret og arbejdet som korrespondent i Madrid og kommenterede i mange år spansk fodbold for det nuværende Discoverys kanaler. I dag kommenterer han La Liga for Strive Sport og er desuden korrespondent i Danmark for det globale La Liga TV.

Lad os få konteksten på plads: Marca og AS er de to store Madrid-baserede sportsaviser med flere millioner daglige læsere og tungt fokus på Real Madrid.

De to sportsaviser bragte forsidehistorien samme dag uafhængigt af hinanden. Indholdet var stort set enslydende: Real Madrid har nu besluttet sig for at købe Christian Eriksen, når transfervinduet åbner til januar. Tottenham vil gerne sælge for trods alt at få lidt penge for danskeren inden sommerens kontraktudløb.

Marca og AS skal dagligt fylde mange sider i avisen med stof om Real Madrid, og det er bestemt ikke alle historier, der forekommer lige troværdige.

Men et nærmere dyk ned i Eriksen-historien og lignende fortilfælde efterlader et indtryk af, at den er god nok.

Normalt skal alarmklokkerne ringe, hvis der berettes om Real Madrid-interesse i en formstærk og hypet spiller med en særlig aktualitet, og hvis historien er ukonkret. Christian Eriksen er hverken formstærk eller aktuel i en spansk kontekst, og ordlyden i begge aviser er meget konkret og detaljeret.

Både Marca og AS tager ejerskab over historien og står inde for den. Noget lignende har vi i det seneste år set i forløbet omkring Eden Hazard, Éder Militão og Luka Jović, der alle endte i Real Madrid.

Det øger desuden troværdigheden markant, at artiklerne har tunge folk som afsendere. Marca-artiklen blev skrevet af José Félix Díaz, som er leder af avisens Real Madrid-dækning. Marca sætter ikke Díaz’ navn på en artikel uden at stå inde for troværdigheden.

Timingen er også interessant, fordi den strider mod den sædvanlige logik for de mere tyndbenede historier, der mest af alt skal opfylde tilhængeres behov: I Real Madrids seneste kamp var den unge uruguayanske midtbanespiller Federico Valverde banens bedste, så på den måde er Eriksen-forsiderne ikke en reaktion på en akut midtbanekrise.

Et fortilfælde viser dog, at det stadig kan gå galt, og at der stadig kan ske meget inden januar. For to år siden beskrev sportsaviserne det som et faktum, at Real Madrid havde besluttet sig for at købe målmanden Kepa Arrizabalaga i Athletic Bilbao, når januarvinduet åbnede. Kepas situation var dengang den samme som Eriksens nu: Hans kontrakt stod til at udløbe efter sæsonen, og Real Madrid kunne derfor hente ham i januar til discountpris.

Tidslinje: Eriksen og Real Madrid 23/2/18: Eriksens agent sætter over for B.T. ord på interessen fra flere storklubber og nævner selv Real Madrid.

Eriksens agent sætter over for B.T. ord på interessen fra flere storklubber og nævner selv Real Madrid. 30/5/18: Efter FC Barcelona længe har været nævnt, smider Madrid-avisen Marca for første gang Eriksen på forsiden med overskriften: ‘Slutter sig til listen’.

Efter FC Barcelona længe har været nævnt, smider Madrid-avisen Marca for første gang Eriksen på forsiden med overskriften: ‘Slutter sig til listen’. 7/1/19: Avisen AS skriver, at Real Madrid-præsidenten Florentino Perez har igangsat ‘Operation Eriksen’ og går all-in på at hente danskeren.

Avisen AS skriver, at Real Madrid-præsidenten Florentino Perez har igangsat ‘Operation Eriksen’ og går all-in på at hente danskeren. 26/1/19 : Ifølge AS dropper Real Madrid Christian Eriksen på grund af det høje prisskilt.

: Ifølge AS dropper Real Madrid Christian Eriksen på grund af det høje prisskilt. 11/3/19: Den anerkendte spanske journalist Guillem Balague afslører, at Zidane har Eriksen øverst på ønskelisten.

Den anerkendte spanske journalist Guillem Balague afslører, at Zidane har Eriksen øverst på ønskelisten. 12/4/19: Spanske El Confidential skriver, at Florentino Perez og Zidane er uenige - præsidenten vil have Eriksen, Zidane vil have Pogba.

Spanske El Confidential skriver, at Florentino Perez og Zidane er uenige - præsidenten vil have Eriksen, Zidane vil have Pogba. 5/6/19: Eriksen åbner for første gang selv op og siger, at han måske gerne ville prøve noget nyt. Her nævner han Real Madrid som et skridt op.

Eriksen åbner for første gang selv op og siger, at han måske gerne ville prøve noget nyt. Her nævner han Real Madrid som et skridt op. 29/6/19: Den Madrid-baserede avis Marca skriver, at Tottenham-boss Daniel Levy har ringet til Real Madrid og tilbudt dem Eriksen.

Den Madrid-baserede avis Marca skriver, at Tottenham-boss Daniel Levy har ringet til Real Madrid og tilbudt dem Eriksen. 10/10/19: De to store spanske sportsaviser AS og Marza rydder forsiderne og skriver, at Real Madrid vil have Eriksen i det kommende vintertransfervindue.

De to store spanske sportsaviser AS og Marza rydder forsiderne og skriver, at Real Madrid vil have Eriksen i det kommende vintertransfervindue. 11/10/19: Marca skriver, at Eriksen er styrtdykket i pris og kan hentes for mellem 149 og 186 millioner kroner. En pris, Real Madrid i den grad kan lide.

Historien var egentlig korrekt, men der kom aldrig nogen handel ud af det. For træner Zinédine Zidane sagde til sidst nej, og præsident Florentino Pérez endte med at følge sin træners ønske. Kan det samme ske nu? Zidane ville i sommer have Paul Pogba til sin midtbane. Det skete som bekendt ikke, og franskmanden var ikke interesseret i alternativet Eriksen.

Det gode spørgsmål er derfor, om Zidane nu har erkendt, at han ikke får Pogba, og derfor er villig til at tænke i alternativer. Eller om Florentino Pérez bare har besluttet sig for at ignorere sin træners ønsker. Pérez kan med god ret tænke, at han skulle have købt Kepa for to år siden i stedet for at lytte til Zidane og ende med at betale det dobbelte for Thibaut Courtois et halvt år senere.

Eriksen står derfor som midtpunkt i en transfersaga, der handler om meget mere end ham selv. Den udstiller skrøbeligheden og splittelsen i et Real Madrid på slingrekurs.

Skulle danskeren ende i Madrid, vil situationen være en anden end i sommer. Han vil være et discountkøb, der forretningsmæssigt giver mening for Florentino Pérez, og få status herefter: Bliver danskeren en succes, er det strålende. Bliver han en brugbar backupspiller, er det tilfredsstillende i forhold til prisen. Og skuffer han, kan Real Madrid sikkert sende ham retur til England halvandet år senere uden at have lidt noget tab.