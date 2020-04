Landsholdsprofil Christian Eriksen sender en tak til Åge Hareide, der har sagt farvel som dansk landstræner.

Åge Hareide har de seneste dage sagt farvel og tak til det danske fodboldlandshold.

Det er foregået, efter at det onsdag stod klart, at nordmanden som landstræner har stået i spidsen for Danmark for sidste gang.

Da Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udskød samtlige landskampe i Europa i juni til en senere dato, så er der ikke flere kampe til Hareide, fordi Kasper Hjulmand er ansat til at tage over i jobbet.

Dermed blev Åge Hareides sidste landskamp i spidsen for det danske landshold 1-1-opgøret i Irland, som skaffede Danmark en billet til EM-slutrunden, der er udsat til 2021 som følge af coronakrisen.

Det får Christian Eriksen til på Twitter at sende en hilsen til Åge Hareide.

»Der skal også lyde et kæmpe tak til Åge for hans tid som dansk landstræner herfra. Det har været en fornøjelse både på og uden for banen. Mange sejre og mange mål - og meget få nederlag i en enestående stime.«

»Tak for alt, du har givet mig og os på landsholdet,« skriver Christian Eriksen.

Torsdag lød det fra Åge Hareide i en video på herrelandsholdets facebookside:

»Fortsæt med at støtte op om Danmark, landsholdet og Kasper Hjulmands job.«

»Det er meget, meget vigtigt for mig, at det her kan fortsætte, og at Danmark kan bide fra sig ved næste turnering,« sagde nordmanden.

Åge Hareide begyndte som dansk landstræner i foråret i 2016, og han stod i spidsen for Danmark i 42 kampe, hvoraf han blot led tre nederlag.

Hareide slutter midt i en imponerende stime, hvor han har stået i spidsen for Danmark i 34 kampe i træk som ubesejret.

Fra nederlaget til Montenegro i oktober 2016 frem til det pludselige punktum tabte Danmark ikke i ordinær spilletid med nordmanden på sidelinjen.

Nederlaget efter straffesparkskonkurrence mod Kroatien i VM-ottendedelsfinalen er inkluderet i stimen på 34 landskampe.

/ritzau/