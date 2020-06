Nu begynder det at ligne noget.

Efter en broget start i Inter-trøjen begynder Christian Eriksen nu at ligne den spiller, der skal være med til at føre 'Nerazzurri' op i nærheden af Juventus i toppen af Serie A.

Sådan lyder dommen i de italienske medier, efter Christian Eriksen spillede en glimrende kamp i 2-1-sejren over Sampdoria søndag aften.

Her markerede Christian Eriksen sig blandt andet med et underkendt mål i kampens første minutter, inden han kort efter stod for oplægget til Romelu Lukakus 1-0-scoring.

Eriksen til Lukaku – en sprængfarlig Serie A-duo på vej? Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Selv mener Eriksen, at vi endnu ikke har set det bedste fra ham i Inter-trøjen, og så har de italienske medier virkelig noget at se frem til. For glæden er allerede ved at være der nu.

I La Gazzetta dello Sports bedømmelse over Serie A-runden, der gik, bliver den danske landsholdsspiller fremhævet.

'Genstarten har bragt gode nyheder til 'Nerazzurri': Christian Eriksens indgåen i Antonio Contes mekanismer. Danskeren, der også var hovedpersonen i det uheldige semifinalenederlag til Napoli i pokalen, gentog bedriften i går, og han kan blive katapulten, der genantænder Inters (svære) ambitioner om en ligatitel,' skriver den store italienske avis.

Ligeledes er der lutter roser fra Corriere dello Sport til den 28-årige stjerne, hvor han på karakterskalaen scorer 7 ud af 10 – bedst af alle Inter-spillere sammen med Lautaro Martinez.

'Han scorer i andet minut, men Candreca, der lavede assisten, var offside. Afslutter to gange i de første syv minutter og sætter Lukaku op med trekantsspil ved 1-0-scoringen. Ren trequartista, særklasse og nu også med fysik og en vedvarende præstation kampen igennem. Holdet (og hans træner) anerkender endelig hans tekniske formåen,' skriver de.

Antonio Conto sagde til pressen efter kampen, at Christian Eriksen har haft tid til at lægge på både fysisk og taktisk, og at han lige nu passer ind i projektet i Inter.

»Men han skal være mere beslutsom, for han havde mange chancer for at score i dag, og han skal score. Men jeg er tilfreds med den måde, han spillede sammen med holdet på, for vi skal spille igen om tre dage, og de tre point bliver vigtige for os,« siger han ifølge Goal.

Christian Eriksen står noteret for 10 kampe i alle turneringer i Inter-trøjen. Han står noteret for to mål og to oplæg i de kampe.