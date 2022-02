Efter mere end en måneds ventetid fik han endelig styr på fremtiden.

For lige siden Christian Eriksen i december fik ophævet sin kontrakt med Inter, har fodboldfans verden over ventet i spænding på en afklaring.

Og det fik de mandag.

Her skrev den 29-årige danske landsholdsstjerne nemlig under på en kontrakt med Premier League-klubben Brentford. Et skifte, der fik hele verdens opmærksomhed.

Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er jo en kæmpe verdenshistorie, og den fylder rigtig meget her i England. I går (mandag, red.) tændte jeg for BBC i tv'et, og her var det hovednyheden. Den var simpelthen overalt i tv, radio og aviserne,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Mandag aften var han en del af B.T.s store transfershow på vinduets sidste dag, og her satte han desuden ord på den opmærksomhed, som Eriksen kan forvente at få i sit comeback til engelsk fodbold:

»Begejstringen er kæmpestor herovre. Den bliver kaldt årets transfer. Han er jo en stjerne, og alle er enige om, at det er fantastisk for klubben,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Hele Eriksens valg er blevet behandlet som en menneskehistorie efter alt det, der er sket. Jeg hørte eksempelvis for ganske nylig i radioen, at nogle af de engelske værter sad og snakkede om, hvor de var, da han faldt om i Parken.«

På trods af den massive opmærksomhed på danskerens fodboldcomeback valgte Brentford dog ikke at vise klubbens nye stjerne frem på et pressemøde, som fodboldklubber ellers har for vane at gøre.

I stedet befandt Christian Eriksen sig i Amsterdam, Holland, hvor han den seneste uge har trænet med Ajax' ungdomshold.

Og netop det valg kan skyldes en helt særlig årsag, mener Jakob Illeborg.

»Først og fremmest forstår jeg ikke, at Brentford ikke har gjort noget stort ud af det. Men mit bedste bud er, at det måske er så stor en nyhed, at klubben ikke ville kunne håndtere den enorme interesse og opmærksomhed,« siger han og tilføjer:

Christian Eriksen i kamp for Danmark under EM, hvor han faldt om i Parken. Foto: Liselotte Sabroe

»På den måde kan de passe på ham, for det er jo en særlig fodboldhistorie. Her har de taget hensyn til en person, hvor de vidste, at verdenspressen ville gå amok, hvis der blev indkaldt til pressemøde.«

Christian Eriksen faldt om med hjertestop under EM-kampen mod Finland i juni.

Siden har han fået indopereret end ICD-enhed, som det dog ikke er tilladt at spille med i Italien, og derfor måtte han i december stoppe i den italienske storklub.

Danskeren skrev derfor mandag under på en kontrakt på seks måneder med Brentford, der har Thomas Frank ansat som cheftræner.