Christian Eriksen starter inde for Inter i udekampen mod Udinese. Det er danskerens debut i Serie A.

Den danske stjernespiller Christian Eriksen fik onsdag debut for sin nye klub, Inter, i Coppa Italia, og søndag får han så debut i Serie A.

Eriksen starter således inde, når Inter møde Udinese på udebane.

Det stod klart, da Inter offentliggjorde sin startopstilling på Twitter.

I pokalturneringen blev Eriksen skiftet ind i sejren på 2-1 over Fiorentina, og nu kan han se frem til endnu flere spilminutter for Milano-klubben.

Eriksen spiller på midtbanen bag blandt andre angriberen Romelu Lukaku.

Der bliver tale om en danskerkamp i Udine, da Eriksens landsholdskammerat Jens Stryger Larsen er i hjemmeholdets startopstilling. Han spiller på højrekanten.

Inter har brug for en sejr for at hænge på i kampen om mesterskabet. Holdet har inden kampen 48 point for 21 kampe, mens Juventus fører ligaen an med 54 point for 22 kampe.

/ritzau/