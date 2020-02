Christian Eriksen og Inter skal på en meget hård opgave, når de gæster Lazio.

Og det bliver med Eriksen på bænken fra kampens begyndelse, ligesom det har været tilfældet i danskerens andre kampe for Inter.

Opgøret med kampstart 20.45 er et vaskeægte topopgør.

Inter ligger inden kampen på en 2. plads i Serie A med 54 point. Lazio ligger nummer tre med bare ét point færre, mens ligaen toppes af Juventus, der efter deres sejr tidligere på dagen har 57 point.

Christian Eriksen har indtil videre optrådt fire gange i Inter-trøjen. Debuten kom i Coppa Italia-sejren over Fiorentina 29. januar.

Siden er det blevet til to sejre i Serie A over Udinese og AC Milan, mens man i onsdags tabte til Napoli i Coppa Italia.

Inters manager Antonio Conte har tidligere udtalt sig positivt om danskeren, som han dog ikke mener er helt i kampform endnu, hvilket nok ligger til grund for, at Eriksen ikke starter.

Det gjorde han efter Milano-derbyet, som Inter bekendt vandt med 4-2.

»Jeg beder altid mine midtbanespillere om at forberede sig og huske deres offensive og defensive pligter. Christian er god til at læse spillet, men han er ikke helt på 100 % formmæssigt,« sagde Conte.

Dengang overvejede han dog kraftigt at lade Eriksen starte kampen:

»Jeg overvejede at bruge Eriksen bag Lukaku, men besluttede mig for ikke at ændre tingene for meget, da det er vigtigt for os at spille med to angribere. Eriksen havde også sine problemer til sidst med Tottenham, og det kræver meget. Jeg har selv været spiller, så jeg ved, det vil tage ham lidt tid at falde til.«

Du kan følge opgøret her på B.T., hvor vi liveopdaterer fra kampen fra 20.45.